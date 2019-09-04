Попова рассказала о планах по прививанию населения от гриппа

"В эпидемическом сезоне этого года... мы планируем привить более 50% населения... Особое внимание будет уделено группам риска, а именно, детям, беременным женщинам, людям имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам. В этой категории мы планируем охватить не менее 75% населения",- рассказала Попова.