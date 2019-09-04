Попова рассказала о планах по прививанию населения от гриппа

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Более 50% населения России планируется привить от гриппа в предстоящем эпидемическом сезоне, при этом среди людей, попадающих в группу риска, охват вакцинацией должен составить не менее 75%, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Всероссийская прививочная кампания против гриппа стартует 4 сентября. По данным Всемирной организации здравоохранения вакцинация является самым эффективным способом профилактики гриппа.
"В эпидемическом сезоне этого года... мы планируем привить более 50% населения... Особое внимание будет уделено группам риска, а именно, детям, беременным женщинам, людям имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам. В этой категории мы планируем охватить не менее 75% населения",- рассказала Попова.
Она уточнила, что все вакцины отечественного производства, высокого качества и содержат актуальные штаммы.
ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.