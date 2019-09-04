АРЧК ищет пути сбыта продукции, произведенной на дальневосточных гектарах

"Что касается сбыта продукции, то мы на сегодняшний день работаем над проектом кооперации. В конечном итоге это позволит сделать так, чтобы продукция, создаваемая на гектаре, стала бы гораздо дешевле, если бы ее производством и сбытом занимался не каждый человек в отдельности", - сказал Ховрат.