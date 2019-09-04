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РИА Новости
Восточный экономический форум

АРЧК ищет пути сбыта продукции, произведенной на дальневосточных гектарах

02:09 04.09.2019 (обновлено: 11:54 04.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь ОнучинКоровы пасутся на "дальневосточном гектаре"
Коровы пасутся на дальневосточном гектаре
© РИА Новости / Игорь Онучин
Коровы пасутся на "дальневосточном гектаре". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) прорабатывает способы эффективного сбыта и ищет места для реализации произведенной на дальневосточных гектарах продукции, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава агентства Сергей Ховрат.
"Что касается сбыта продукции, то мы на сегодняшний день работаем над проектом кооперации. В конечном итоге это позволит сделать так, чтобы продукция, создаваемая на гектаре, стала бы гораздо дешевле, если бы ее производством и сбытом занимался не каждый человек в отдельности", - сказал Ховрат.
Он отметил, что в "дальневосточной деревне" - экспозиции АРЧК ДВ на "Улице Дальнего Востока", открывшейся в рамках ВЭФ – представлена разнообразная сельскохозяйственная продукция от клубники и меда до мороженого. Чтобы обсудить перспективы проработки возможностей сбыта, агентство проведет на форуме сессию, куда приглашен крупный дальневосточный ритейлер.
"И после этой сессии начнем работу, чтобы появились точки сбыта всей представленной продукции", - уточнил Ховрат.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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