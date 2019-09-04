Американскому сенатору Майку Ли оформили визу в Россию

ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Посольство России в США оформило визы американскому сенатору Майку Ли и сопровождающим его лицам, сообщила во вторник пресс-служба дипмиссии.
"В соответствии с существующей процедурой посольство России в Вашингтоне оформило визы сенатору Майку Ли и сопровождающим его лицам", - сказано в сообщении.
Ранее издание Politico сообщило, что сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли планировал отправиться в Россию на этой неделе, но визу до сих пор не получил. В Москве у него запланирована встреча с покидающим свой пост американским послом в России Джоном Хантсманом, который ранее был губернатором Юты.
Посольство России в этой связи тогда напомнило сенатору, что для въезда в Россию одного заполнения анкеты недостаточно, необходимо также принести документы в консульство.