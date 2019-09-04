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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

02:04 04.09.2019 (обновлено: 06:18 04.09.2019)
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© РИА Новости / РИА НовостиОсвобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
© РИА Новости / РИА Новости
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945). Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Болгарии призвало Россию не поддерживать “сомнительный исторический тезис” о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы. Текст обращения опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Таким образом дипломаты прокомментировали выставку "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая открывается в Российском культурном центре в Софии 9 сентября.
"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах", — говорится в заявлении болгарского МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что термин "освобождение" ставит в привилегированное положение "некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством во внутриполитические процессы" в стране.
Посольство России в Болгарии, комментируя это заявление, подчеркнуло, что экспозиция направлена на то, чтобы болгарская общественность ознакомилась с архивами из российских фондохранилищ, многие из которых были недавно рассекречены.
Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году
1 сентября, 03:01РИА Новости
Вторая мировая война (1939-1945)
Первого марта 1941 года немецко-фашистские войска были введены в Болгарию, присоединившуюся к Тройственному пакту – военно-политическому союзу между Германией, Италией и Японией, заключенному 27 сентября 1940 года и фиксировавшему обязательства сторон по оказанию взаимной политической, экономической и военной помощи. При этом Болгария фактически не участвовала в нападении Германии на СССР и сохранила дипломатические отношения с Москвой. В то же время она состояла в "Антикоминтерновском пакте" и под нажимом Берлина официально объявила войну США и Великобритании.
Пятого сентября 1944 года Красная армия, не встретив никакого сопротивления, перешла границу Болгарии, при этом население страны встречало советские войска с цветами и красными флагами. Спустя три дня София объявила войну Берлину, болгарская армия приняла участие в разгроме немецко-фашистских войск на финальном этапе Второй мировой войны.
Ранее Варшава не пригласила делегацию России на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, ограничившись лишь союзниками по НАТО, ЕС, в том числе Германией, а также странами Восточного партнерства.
Мультимедийный видеомост Москва – Кишинев к 75-летию освобождения Молдавии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
23 августа, 16:4280 лет с начала Второй мировой войны
В МИА "Россия сегодня" презентовали рассекреченные документы Второй мировой
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80 лет с начала Второй мировой войныВторая мировая война (1939-1945)РоссияСССРБолгарияВ мире
Популярные комментарии
Только вот во время советской "оккупации" Болгария процветала, а сейчас еле-еле сводит концы с концами.
4 сентября, 02:08
Ворогам РОССИИ
560200112
Ну понятно, "братушки" в который раз предают своих освободителей, были бы под Турецким игом, как 800 лет до освобождения Россией, так нет, пожалели их. На стороне Гитлера были в войну, что с них взять?
4 сентября, 02:28
Александр Невский
56221135
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