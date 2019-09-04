Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Болгарии призвало Россию не поддерживать “сомнительный исторический тезис” о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы. Текст Министерство иностранных дел Болгарии призвало Россию не поддерживать “сомнительный исторический тезис” о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы. Текст обращения опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Таким образом дипломаты прокомментировали выставку "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая открывается в Российском культурном центре в Софии 9 сентября.

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах", — говорится в заявлении болгарского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что термин "освобождение" ставит в привилегированное положение "некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством во внутриполитические процессы" в стране.

Посольство России в Болгарии, комментируя это заявление, подчеркнуло, что экспозиция направлена на то, чтобы болгарская общественность ознакомилась с архивами из российских фондохранилищ, многие из которых были недавно рассекречены.

Первого марта 1941 года немецко-фашистские войска были введены в Болгарию, присоединившуюся к Тройственному пакту – военно-политическому союзу между Германией, Италией и Японией, заключенному 27 сентября 1940 года и фиксировавшему обязательства сторон по оказанию взаимной политической, экономической и военной помощи. При этом Болгария фактически не участвовала в нападении Германии на СССР и сохранила дипломатические отношения с Москвой. В то же время она состояла в "Антикоминтерновском пакте" и под нажимом Берлина официально объявила войну США и Великобритании.

Пятого сентября 1944 года Красная армия, не встретив никакого сопротивления, перешла границу Болгарии, при этом население страны встречало советские войска с цветами и красными флагами. Спустя три дня София объявила войну Берлину, болгарская армия приняла участие в разгроме немецко-фашистских войск на финальном этапе Второй мировой войны.