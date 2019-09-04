Попова опровергла сообщения об угрозе болезней из-за комаров на юге России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла сообщения об угрозе смертельных болезней из-за комаров на юге РФ: изменений в популяции комаров в южных регионах России нет, в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация по стране остается стабильной.

Ранее газета "Известия" сообщала, что жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров на юге страны: опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии - переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки - получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.

"Могу с уверенностью сказать, что сегодня мы не видим изменений в популяции и угрозы для населения нет", - рассказала Попова в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума.

Она отметила, что российские ученые и врачи проводят мониторинг численности комаров на всем Черноморском побережье. В целях профилактики развития инфекционных заболеваний проводятся необходимые мероприятия, уточнила Попова.

В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации стабильна, подчеркнула она.

"Заболевших большинством инфекционных нозологий значительно, в десятки раз ниже, чем в ряде развитых стран Европы и Азии. Это результат работы слаженной системы и объединения усилий для достижение этой цели", - добавила Попова.