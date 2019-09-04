В Перу зафиксировали взрыв в кратере вулкана Убинас

"Не исключено, что могут произойти новые взрывы и выбросы пепла. Учитывая это, институт рекомендует поддерживать оранжевый уровень оповещения в зоне вулкана, и мы настоятельно призываем власти принять меры предосторожности, чтобы избежать риска для здоровья жителей, проживающих в этих районах", - отмечают эксперты института.