Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T01:59Z
https://ria.ru/20190904/1558267465.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/100804/68/1008046805_0:83:1601:983_1036x0_80_0_0_b10cda696a904f272fdbecf7b33f3f1c.jpg
РИА Новости

В Перу зафиксировали взрыв в кратере вулкана Убинас

01:59 04.09.2019
473
© Фото : “Роскосмос” Вид из космоса на вулкан Убинас, Перу
Вид из космоса на вулкан Убинас, Перу
© Фото : “Роскосмос”
Вид из космоса на вулкан Убинас, Перу. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Институт геофизики Перу зафиксировал взрыв в кратере вулкана Убинас, говорится в сообщении института.
"Институт геофизики Перу сообщает, что сегодня, 3 сентября, в 15.58 по местному времени (23.58 мск) был зарегистрирован взрыв в кратере вулкана Убинас", - говорится в сообщении института, опубликованном в Twitter.
По данным института в результате взрыва был выброшен столб пепла высотой 1,3 километра в южном и юго-восточном направлениях.
"Не исключено, что могут произойти новые взрывы и выбросы пепла. Учитывая это, институт рекомендует поддерживать оранжевый уровень оповещения в зоне вулкана, и мы настоятельно призываем власти принять меры предосторожности, чтобы избежать риска для здоровья жителей, проживающих в этих районах", - отмечают эксперты института.
Как напоминает институт, последний раз взрыв в кратере вулкана  Убинас был зарегистрирован 22 июля этого года.
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Вчера, 01:34РИА Новости
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 5,5 километра
000000
Обсудить 0
ПеруВ мире
Рекомендуем
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
РИА
Новости
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Лента
новостей
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Видео кражи садовой тачки подростками в Белореченске
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Александр Сатлаев
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Елена Малышева
Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:59Новый глава МИД Италии назвал приоритеты внешней политики
18:57Суд отменил арест уставного капитала одной из компаний по делу Абызова
18:56Путин на ВЭФ осмотрел выставку ТОР Дальнего Востока
18:54ЕР призвала все партии проводить предварительное голосование
18:52В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди по поставкам С-400
18:50Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
18:50Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей
18:49Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
18:49Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
Лента новостейМолния