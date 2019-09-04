В Екатеринбурге на "Красу Росгвардии" напал автохам

В конкурсе победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали больше всего голосов.
В конкурсе победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали больше всего голосов.
Младший лейтенант полиции из Омска Анастасия Будило — одна из 12 финалисток.
Младший лейтенант полиции из Омска Анастасия Будило — одна из 12 финалисток.
Старший сержант полиции Виктория Бредихина, Санкт-Петербург.
Старший сержант полиции Виктория Бредихина, Санкт-Петербург.
Майор полиции из Тулы Ольга Асцатурова.
Майор полиции из Тулы Ольга Асцатурова.
Лейтенант из Грозного Карина Шмакова.
Лейтенант из Грозного Карина Шмакова.
Старший лейтенант саратовской полиции Светлана Фарафонова.
Старший лейтенант саратовской полиции Светлана Фарафонова.
Младший сержант из Москвы Ольга Сизова.
Младший сержант из Москвы Ольга Сизова.
Младший сержант Анна Пискун, Киров.
Младший сержант Анна Пискун, Киров.
Майор полиции Екатерина Ермакова, Москва.
Майор полиции Екатерина Ермакова, Москва.
Майор полиции Юлия Гладышева, город Иваново.
Майор полиции Юлия Гладышева, город Иваново.
Младший сержант Наталья Школьная из Северска.
Младший сержант Наталья Школьная из Северска.
Ефрейтор из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова.
Ефрейтор из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова.
Снимки победительницы и финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год. На фото — лейтенант полиции из Калининграда Анна Юлдашева.
Снимки победительницы и финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год. На фото — лейтенант полиции из Калининграда Анна Юлдашева.
В конкурсе победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали больше всего голосов.
Младший лейтенант полиции из Омска Анастасия Будило — одна из 12 финалисток.
Старший сержант полиции Виктория Бредихина, Санкт-Петербург.
Майор полиции из Тулы Ольга Асцатурова.
Лейтенант из Грозного Карина Шмакова.
Старший лейтенант саратовской полиции Светлана Фарафонова.
Младший сержант из Москвы Ольга Сизова.
Младший сержант Анна Пискун, Киров.
Майор полиции Екатерина Ермакова, Москва.
Майор полиции Юлия Гладышева, город Иваново.
Младший сержант Наталья Школьная из Северска.
Ефрейтор из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова.
Снимки победительницы и финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год. На фото — лейтенант полиции из Калининграда Анна Юлдашева.