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РИА Новости

В Екатеринбурге на "Красу Росгвардии" напал автохам

01:28 04.09.2019 (обновлено: 11:34 04.09.2019)
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© Instagram Анна ХрамцоваВ Екатеринбурге на "Красу Росгвардии" напал автохам
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
© Instagram Анна Храмцова
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову. Об этом девушка написала в своем инстаграме, сопроводив пост соответствующей видеозаписью.
Инцидент произошел во вторник в Екатеринбурге. По словам Храмцовой, она выходила вместе с дочерью из местного ТЦ "Мегаполис" и шла по парковке в поисках своего автомобиля. Позади них двигалась белая машина, водитель которой начал сигналить, требуя уступить дорогу, после чего, по словам Храмцовой, "протаранил" ее.
На кадрах с камер наблюдения можно увидеть, что белый автомобиль задевает девушку, в результате чего у него складывается боковое зеркало.
После этого мужчина, как утверждает Храмцова, вышел из автомобиля, оскорбляя ее и угрожая. Девушка была вынуждена запереться вместе с дочерью в своей машине.
Анна Храмцова получила известность после победы в первом всероссийском фотоконкурсе "Краса Росгвардии", за нее проголосовали более 57 тысяч человек. Девушка является прапорщиком полиции.
Первые красавицы Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

В конкурсе победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали больше всего голосов.

Прапорщик полиции Анна Храмцова, Екатеринбург
1 из 13

В конкурсе победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали больше всего голосов.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Младший лейтенант полиции из Омска Анастасия Будило — одна из 12 финалисток.

Младший лейтенант полиции Будило Анастасия, г. Омск
2 из 13

Младший лейтенант полиции из Омска Анастасия Будило — одна из 12 финалисток.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Старший сержант полиции Виктория Бредихина, Санкт-Петербург.

Старший сержант полиции Виктория Бредихина, г. Санкт-Петербург
3 из 13

Старший сержант полиции Виктория Бредихина, Санкт-Петербург.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Майор полиции из Тулы Ольга Асцатурова.

Майор полиции Асцатурова Ольга, г. Тула
4 из 13

Майор полиции из Тулы Ольга Асцатурова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Лейтенант из Грозного Карина Шмакова.

Лейтенант Шмакова Карина, г. Грозный
5 из 13

Лейтенант из Грозного Карина Шмакова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Старший лейтенант саратовской полиции Светлана Фарафонова.

Старший лейтенант полиции Фарафонова Светлана, г. Саратов
6 из 13

Старший лейтенант саратовской полиции Светлана Фарафонова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Младший сержант из Москвы Ольга Сизова.

Младший сержант Сизова Ольга, г. Москва
7 из 13

Младший сержант из Москвы Ольга Сизова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Младший сержант Анна Пискун, Киров.

Младший сержант Пискун Анна, г. Киров
8 из 13

Младший сержант Анна Пискун, Киров.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Майор полиции Екатерина Ермакова, Москва.

Майор полиции Ермакова Екатерина, г. Москва
9 из 13

Майор полиции Екатерина Ермакова, Москва.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Майор полиции Юлия Гладышева, город Иваново.

Майор полиции Гладышева Юлия, г. Иваново
10 из 13

Майор полиции Юлия Гладышева, город Иваново.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Младший сержант Наталья Школьная из Северска.

Младший сержант Школьная Наталья, г. Северск
11 из 13

Младший сержант Наталья Школьная из Северска.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Ефрейтор из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова.

Ефрейтор Цыганова Кристина, г. Ростов-на-Дону
12 из 13

Ефрейтор из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Снимки победительницы и финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год. На фото — лейтенант полиции из Калининграда Анна Юлдашева.

Лейтенант полиции Юлдашева Анна, г. Калининград
13 из 13

Снимки победительницы и финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год. На фото — лейтенант полиции из Калининграда Анна Юлдашева.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
1 из 13

В конкурсе победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали больше всего голосов.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
2 из 13

Младший лейтенант полиции из Омска Анастасия Будило — одна из 12 финалисток.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
3 из 13

Старший сержант полиции Виктория Бредихина, Санкт-Петербург.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
4 из 13

Майор полиции из Тулы Ольга Асцатурова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
5 из 13

Лейтенант из Грозного Карина Шмакова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
6 из 13

Старший лейтенант саратовской полиции Светлана Фарафонова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
7 из 13

Младший сержант из Москвы Ольга Сизова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
8 из 13

Младший сержант Анна Пискун, Киров.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
9 из 13

Майор полиции Екатерина Ермакова, Москва.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
10 из 13

Майор полиции Юлия Гладышева, город Иваново.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
11 из 13

Младший сержант Наталья Школьная из Северска.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
12 из 13

Ефрейтор из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
13 из 13

Снимки победительницы и финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год. На фото — лейтенант полиции из Калининграда Анна Юлдашева.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
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Обсудить 92
Анна ХрамцоваРосгвардияЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Там проезжая часть, не тротуар, не пешеходный переход, а как должен двигаться пешеход по проезжей части, да еще в ночное время согласно ПДД? Штрафонуть ее надо, и без светоотражающего жилета, если на то пошло, так нет, накажут водителя, куда он против "Красы Росгвардии"?
4 сентября, 02:04
Александр Невский
169311259
А скорость видео зачем увеличена? Чтобы не было заметно, что она имела возможность пододвинуть свою ж... в сторону? Получила урок, а в следующий раз будет засовывать свои амбиции глубоко между ног.
4 сентября, 01:57
Харлампий Панкратьевич
35200013
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