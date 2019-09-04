В Екатеринбурге на "Красу Росгвардии" напал автохам

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову. Об этом девушка написала в своем инстаграме, сопроводив пост соответствующей видеозаписью.

Инцидент произошел во вторник в Екатеринбурге. По словам Храмцовой, она выходила вместе с дочерью из местного ТЦ "Мегаполис" и шла по парковке в поисках своего автомобиля. Позади них двигалась белая машина, водитель которой начал сигналить, требуя уступить дорогу, после чего, по словам Храмцовой, "протаранил" ее.

На кадрах с камер наблюдения можно увидеть, что белый автомобиль задевает девушку, в результате чего у него складывается боковое зеркало.

После этого мужчина, как утверждает Храмцова, вышел из автомобиля, оскорбляя ее и угрожая. Девушка была вынуждена запереться вместе с дочерью в своей машине.

Анна Храмцова получила известность после победы в первом всероссийском фотоконкурсе "Краса Росгвардии", за нее проголосовали более 57 тысяч человек. Девушка является прапорщиком полиции.