Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения почти не меняется

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась на 806 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России тушили 104 лесных пожара на площади 34,1 тысячи гектаров.

"На 00.00 мск 04.09.2019 на территории Российской Федерации действовали 94 лесных пожара на площади 33 330 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России были ликвидированы 59 лесных пожаров на площади 1,8 тысячи гектаров.

Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Забайкальском крае - 65 пожаров на землях лесного фонда площадью 19,1 тысячи гектаров. Кроме того, два пожара площадью 12,1 тысячи гектаров тушили на Камчатке, еще 15 на площади 1,5 тысячи гектаров тушили в Красноярском крае.