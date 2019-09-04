Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T01:07Z
https://ria.ru/20190904/1558267236.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155679/39/1556793953_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_04c4c3e0ada2b50c07537a9913df6f58.jpg
РИА Новости

Объем отходов в России в 2018 году значительно вырос

01:07 04.09.2019
868
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Полигон твердых бытовых отходов . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Объем отходов в России в 2018 году составил более 7 миллиардов тонн, что на 16,8% выше показателей 2017 года, говорится в проекте государственного доклада Минприроды "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
"В 2018 году на территории Российской Федерации образовалось 7266 миллионов тонн отходов, что на 16,8% выше уровня 2017 года", - говорится в докладе.
Наибольшее количество отходов образуется в Сибирском федеральном округе.
Завод
00:27РИА Новости
Россия осталась на четвертом месте в мире по выбросам парниковых газов
240430
Обсудить 3
РоссияОбщество
Рекомендуем
Вид на Улан-Удэ с высоты птичьего полета.
Власти Бурятии назвали виновных в загрязнении воздуха в Улан-Удэ
РИА
Новости
Вид на город Новокузнецк
Власти Кузбасса рассказали о действиях для улучшения воздуха в Новокузнецке
Арктика
Минприроды поддержало идею проекта о доступе инвесторов к шельфу Арктики
Трубы ТЭЦ
Омский губернатор потребовал применить жесткие меры к "отравителям" воздуха
Лента
новостей
Свалка мусора в Челябинске
В Ленобласти за лето ликвидировали 462 незаконные свалки
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Подмосковные полицейские сожгли более тысячи кустов конопли
Югра. Вид с вертолета
В Югре туристов привлекают поездками к оленеводам и сибирской рыбой
Вид Петропавловска-Камчатского
Камчатский край и Кузбасс подписали дорожную карту мероприятий до 2024 года
Площадь Карла Маркса в городе Талдом, Московская область, Россия
Власти Подмосковья утвердили положение о создании ООПТ в Талдоме
Челябинск
Челябинские власти попросили предприятия снизить выбросы в воздух
Загрязнение воздуха
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Город Пинъяо
В Пинъяо открылась Неделя международных обменов по культурному наследию
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Отдыхающие на территории Херсонеса Таврического в Севастополе
Лучшие пляжи Севастополя
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:59Новый глава МИД Италии назвал приоритеты внешней политики
18:57Суд отменил арест уставного капитала одной из компаний по делу Абызова
18:56Путин на ВЭФ осмотрел выставку ТОР Дальнего Востока
18:54ЕР призвала все партии проводить предварительное голосование
18:52В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди по поставкам С-400
18:50Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
18:50Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей
18:49Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
18:49Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
Лента новостейМолния