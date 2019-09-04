Объем отходов в России в 2018 году значительно вырос

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Объем отходов в России в 2018 году составил более 7 миллиардов тонн, что на 16,8% выше показателей 2017 года, говорится в проекте государственного доклада Минприроды "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.