Кандидат в премьеры Грузии Гахария выступил за курс в ЕС и НАТО

ТБИЛИСИ, 4 сен – РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария представил парламенту на утверждение правительственную программу, в которой главными направлениями являются развитие демократии, экономический прогресс, защита территориальной целостности и суверенитета страны и интеграция в Евросоюз и НАТО, документ публикует пресс-служба законодательного органа.

Правящая партия "Грузинская мечта" после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьера выдвинула на этот пост кандидатуру Гахарии. Парламент соберется 8 сентября для выражения вотума доверия кандидату в премьеры и его составу правительства вместе с правительственной программой.

План действий правительства расписан на 2019-2020 год, в разделе о внешней политике отмечается, что Грузия углубит сотрудничество со стратегическими партнерами, активизирует подключение международного сообщества для защиты территориальной целостности страны, намерена восстановить территориальную целостность мирным путем, продолжит конструктивное участие в Женевских дискуссиях по Закавказью, будет обеспечивать защиту прав человека и гуманитарного положения проживающих на территориях Абхазии и Южной Осетии, будет придерживаться политики непризнания независимости этих территорий, использует все механизмы для интеграции страны в Евросоюз, осуществит все реформы и основные инструменты на пути членства в НАТО, углубит стратегическое сотрудничество с США и так далее.