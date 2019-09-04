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РИА Новости

Кандидат в премьеры Грузии Гахария выступил за курс в ЕС и НАТО

01:00 04.09.2019
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© Фото : Ministry of Internal Affairs of GeorgiaГеоргий Гахария
Георгий Гахария
© Фото : Ministry of Internal Affairs of Georgia
Георгий Гахария. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 сен – РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария представил парламенту на утверждение правительственную программу, в которой главными направлениями являются развитие демократии, экономический прогресс, защита территориальной целостности и суверенитета страны и интеграция в Евросоюз и НАТО, документ публикует пресс-служба законодательного органа.
Правящая партия "Грузинская мечта" после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьера выдвинула на этот пост кандидатуру Гахарии. Парламент соберется 8 сентября для выражения вотума доверия кандидату в премьеры и его составу правительства вместе с правительственной программой.
"Усилия правительства будут направлены на: обеспечение безопасности и прав человека, экономическое развитие, образование и развитие человеческого капитала…" – отмечается в документе.
План действий правительства расписан на 2019-2020 год, в разделе о внешней политике отмечается, что Грузия углубит сотрудничество со стратегическими партнерами, активизирует подключение международного сообщества для защиты территориальной целостности страны, намерена восстановить территориальную целостность мирным путем, продолжит конструктивное участие в Женевских дискуссиях по Закавказью, будет обеспечивать защиту прав человека и гуманитарного положения проживающих на территориях Абхазии и Южной Осетии, будет придерживаться политики непризнания независимости этих территорий, использует все механизмы для интеграции страны в Евросоюз, осуществит все реформы и основные инструменты на пути членства в НАТО, углубит стратегическое сотрудничество с США и так далее.
Партия Альянс патриотов Грузии на митинге в Батуми
Вчера, 18:16Сказано в эфире
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