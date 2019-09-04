Ирландка приняла симптомы смертельной болезни дочери за пищевую аллергию

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Жительница ирландского города Дублин спутала симптомы опухоли головного мозга у дочери с аллергией на еду, об этом сообщает издание Жительница ирландского города Дублин спутала симптомы опухоли головного мозга у дочери с аллергией на еду, об этом сообщает издание Irish Mirror

Сара Смит заметила, что ее пятилетняя дочь Люси выглядит отрешенно и не играет со сверстниками. После того, как девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Врач местной больницы решил, что это состояние связано с жаркой погодой.

Через какое-то время состояние ребенка ухудшилось, и она упала в обморок. Родители вызвали скорую помощь. В больнице девочке сделали МРТ, которое выявило опухоль мозга. Люси сделали операцию и предложили оставить в больнице, но родители решили забрать ребенка домой.

Ранее стало известно, что жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость.

Мать четырех детей была уверена, что сильная усталость, головокружения и головные боли вызваны стрессом раннего материнства, и полагала, что так бывает у всех женщин в такой ситуации.