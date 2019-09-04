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РИА Новости

Ирландка приняла симптомы смертельной болезни дочери за пищевую аллергию

00:50 04.09.2019
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© Depositphotos / sudok1Результаты исследования головного мозга
Результаты исследования головного мозга
© Depositphotos / sudok1
Результаты исследования головного мозга. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Жительница ирландского города Дублин спутала симптомы опухоли головного мозга у дочери с аллергией на еду, об этом сообщает издание Irish Mirror.
Сара Смит заметила, что ее пятилетняя дочь Люси выглядит отрешенно и не играет со сверстниками. После того, как девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Врач местной больницы решил, что это состояние связано с жаркой погодой.
Через какое-то время состояние ребенка ухудшилось, и она упала в обморок. Родители вызвали скорую помощь. В больнице девочке сделали МРТ, которое выявило опухоль мозга. Люси сделали операцию и предложили оставить в больнице, но родители решили забрать ребенка домой.
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Ранее стало известно, что жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость.
Мать четырех детей была уверена, что сильная усталость, головокружения и головные боли вызваны стрессом раннего материнства, и полагала, что так бывает у всех женщин в такой ситуации.
В июле 2015 года женщину госпитализировали из-за плохого самочувствия. Тогда ей диагностировали астроцитому (опухоль головного мозга), после чего 32-летняя британка перенесла две операции на головном мозге.
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