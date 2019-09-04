Более 50 тысяч россиян пострадали от стихийных бедствий в 2018 году

"Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) в 2018 году зафиксированы 44 чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера, в которых погибло 8 человек, пострадало 53 637 человек, спасено 13 615 человек. По сравнению с 2017 годом количество ЧС природного характера увеличилось на 2 (в 2017 году произошло 42 ЧС), число погибших уменьшилось более чем в 4 раза (в 2017 году погибло 33 человека), количество пострадавших увеличилось в 1,6 раза (в 2017 году пострадало 33 964 человека), количество спасенных увеличилось в 3,9 раза (в 2017 году спасено 3491 человек)", - говорится в докладе.