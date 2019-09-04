Россия осталась на четвертом месте в мире по выбросам парниковых газов

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия в 2018 году снова заняла 4 место по количеству выбросов в атмосферу парниковых газов, говорится в проекте государственного доклада Минприроды "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.

"Российская Федерация занимает 4-е место в мире по выбросам углекислого газа. В 2017 году Китай по-прежнему демонстрировал наибольшие объемы выбросов CO2 в мире (27,6% от совокупного объема); на втором месте остаются США (15,2%), далее идут Индия (7%), Российская Федерация (4,6%) и Япония (3,5%)", - говорится в проекте доклада.

Как уточняется в докладе, доминирующую роль в совокупном выбросе парниковых газов играли выбросы энергетического сектора, при этом выбросы в 2017 году по сравнению с базовым 1990 годом сократились на 33,8%, уменьшился вклад сельского хозяйства (на 53,7%), прослеживается снижение вклада промышленности (на 17,7%) по сравнению с базовым 1990 годом.