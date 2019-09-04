Fesco планирует вложить $260 миллионов в угольный терминал в Зарубино

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российская транспортная группа группа Fesco к 2023 году вместе с монгольской угледобывающей госкомпанией "Эрдэнэс-Таван Толгой" планирует вложить в создание угольного терминала в Зарубино в Приморье 260 миллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости глава группы Александр Исурин.

Ранее Исурин рассказал агентству, что по договоренности с монгольской стороной создано предварительное технико-экономическое обоснование проекта создания терминала, его планируется построить в рамках СП с добывающей компанией в период ближайших трех лет.

"260 миллионов долларов - полное развитие, из них 215 миллионов долларов – на первом этапе", - сказал Исурин, отвечая на вопрос об оценочном объеме инвестиций в проект.

Речь идет о строительстве терминала мощностью до 10 миллионов тонн, и в основном он будет ориентирован на грузопоток из Монголии, потребители монгольского угля – это, прежде всего, Китай, Южная Корея и другие рынки АТР, отметил собеседник агентства. Предварительно определено, что на первом этапе гарантированный объем – шесть миллионов тонн.

"Реально проект можно реализовать за три года, но нужно понимать, что это greenfield. Там необходимо не только создание терминала, то есть участие Fesco и "Эрдэнэс Таван-Толгой", но еще и дноуглубительные работы – это Росморпорт, присоединение к электросетям - Россети, а также участие коллег из Росграницы, РЖД. По сути необходимо создать целый имущественный комплекс", - добавил Исурин.