Военнослужащие в США помогают жителям готовиться к урагану "Дориан"

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Почти восемь тысяч военнослужащих США помогают американцам подготовиться к урагану "Дориан", сообщил Пентагон во вторник.
В частности, мобилизованы или находятся в режиме готовности пять тысяч военных национальной гвардии и 2,7 тысячи действующих военнослужащих министерства обороны.
Для ликвидации последствий урагана задействованы 26 баз быстрого реагирования. В Алабаме в боевой готовности находятся более 40 экипажей вертолетов, а в Джорджии в поисково-спасательных работах готовы принять участие самолеты С-130. Также задействованы корабли береговой охраны различного размера и более 80 джипов повышенной проходимости.
Пентагон также готов в случае необходимости оказать помощь Багамским островам, которые приняли на себя основной удар урагана.
"Дориан" 1 сентября достиг редкой пятой, высшей категории. Ряд американских штатов объявили режим чрезвычайной ситуации. Опасность урагана заключается не только в силе ветра, но и в количестве осадков, которое может привести к наводнениям. Поэтому даже при дальнейшем ослаблении ветра сохраняется опасность при выходе урагана на сушу. Пока что, согласно прогнозам, "Дориан" продолжит движение вдоль атлантического побережья США, однако не исключены серьезные ливни и наводнения в четверг-пятницу в штатах Северная и Южная Каролина.
В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова. Как сообщила газета New York Times со ссылкой на премьер-министра страны Губерта Минниса, на Багамах из-за урагана погибли пять человек. Также ураган нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.