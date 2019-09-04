Военнослужащие в США помогают жителям готовиться к урагану "Дориан"

Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке

Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Почти восемь тысяч военнослужащих США помогают американцам подготовиться к урагану "Дориан", сообщил Пентагон во вторник.

В частности, мобилизованы или находятся в режиме готовности пять тысяч военных национальной гвардии и 2,7 тысячи действующих военнослужащих министерства обороны.

Для ликвидации последствий урагана задействованы 26 баз быстрого реагирования. В Алабаме в боевой готовности находятся более 40 экипажей вертолетов, а в Джорджии в поисково-спасательных работах готовы принять участие самолеты С-130. Также задействованы корабли береговой охраны различного размера и более 80 джипов повышенной проходимости.

Пентагон также готов в случае необходимости оказать помощь Багамским островам, которые приняли на себя основной удар урагана.

"Дориан" 1 сентября достиг редкой пятой, высшей категории. Ряд американских штатов объявили режим чрезвычайной ситуации. Опасность урагана заключается не только в силе ветра, но и в количестве осадков, которое может привести к наводнениям. Поэтому даже при дальнейшем ослаблении ветра сохраняется опасность при выходе урагана на сушу. Пока что, согласно прогнозам, "Дориан" продолжит движение вдоль атлантического побережья США, однако не исключены серьезные ливни и наводнения в четверг-пятницу в штатах Северная и Южная Каролина.