"Власти шантажируют". На Украине хотят сменить лидера церковного раскола

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Созданная раскольниками "Православная церковь Украины" (ПЦУ), похоже, так и останется в международной изоляции. Ее лидеры все больше сближаются с националистами и униатами, что раздражает даже сторонников и спонсоров этой структуры. И теперь на место главы "незалежной церкви" прочат человека с темным прошлым, но огромным влиянием.

Преемник Епифания

Получив кресло в комитете Верховной рады по вопросам интеграции с ЕС, экс-президент Украины, видимо, постарается застолбить и религиозную нишу. На соборе Украинской греко-католической церкви в Риме он откровенно сформулировал, чего хочет от униатов.

"Господь послал нам очень мудрых иерархов — патриарха Святослава и блаженнейшего Епифания. Приятно, что они общаются, приятно, что они ведут переговоры, приятно, что они координируют свои действия", — заявил Порошенко на площади перед униатским храмом Святой Софии.

Разговоры о возможном объединении "Православной церкви Украины" во главе с "митрополитом" Епифанием Думенко и униатов во главе с мнящим себя "патриархом" верховным архиепископом Киево-Галицким Святославом (Шевчуком) идут с весны, но лишь сейчас в дело вмешались политики. По всей видимости, активно лоббирующий объединение Порошенко решил освоить единственное не занятое президентом Зеленским поле — религиозное. Благо тот неоднократно давал понять, что не вмешивается в украинские церковные разборки.

© Mykola Lazarenko Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019 © Mykola Lazarenko Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019

Месяц назад украинский президент, кажется, окончательно дистанцировался от этой темы: его растянувшаяся на несколько часов встреча с патриархом Варфоломеем закончилась ничем. Более того, в последний момент сорвалось принятие соглашения — говорят, в тексте документа, который писали в Стамбуле, был намек на достигнутые еще с Порошенко договоренности о передаче грекам украинских святынь.

А недавно Фанар (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольского патриархата) получил еще одну пощечину: сторонники ПЦУ совершили богослужение вместе с членами "Белорусской автокефальной православной церкви", образованной белорусскими националистами в конце 1940-х годов. По данным источников РИА Новости, сообщение об этом крайне разозлило Фанар, ведь все православные церкви мира признали эту структуру раскольнической.

Не секрет, что мнение Стамбула для главы ПЦУ Епифания Думенко крайне важно. Кроме того, по информации украинского издания " Страна.UA ", в последние недели среди сторонников "незалежной церкви" зреет недовольство руководителем, хотя тот в ответ и грозит "отлучением через Константинополь".

Из-за чрезмерно усилившегося влияния турецких кураторов и заигрывания с униатами ряд влиятельных "епископов" ПЦУ хотят заменить Епифания более яркой фигурой. В качестве претендента СМИ называют "митрополита" Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича.

© предоставлено пресс-службой Волынской обладминистрации Митрополит ПЦУ Михаил Зинкевич © предоставлено пресс-службой Волынской обладминистрации Митрополит ПЦУ Михаил Зинкевич

Теневой бизнесмен

Еще до создания "новой церкви" Зинкевич считался одним из самых влиятельных раскольников. Его епархия в рамках возглавляемого Филаретом Денисенко "Киевского патриархата" была наиболее богатой. Да и собственного личного достатка он не скрывал, что неоднократно приводило к скандалам.

Кроме того, два года назад украинские журналисты выяснили, что Зинкевич зарабатывает на сдаче в аренду епархиальной недвижимости — хотя юридически здания принадлежали государству, а епархия ими лишь пользовалась. Все кончилось изгнанием арендатора: епископ "Киевского патриархата" обвинил эту фирму, издательство "Инициал", в нарушении договора, который, кстати, почему-то был устным.

"Михаил Зинкевич — фарисей и брехун. Он ввел людей в заблуждение, утверждая, что мы не платили за аренду. На самом деле никто из так называемых арендаторов не может предоставить доказательств, ведь все платили наличными. А если у кого-то все же есть документы, то по закону они должны были отдать 70% государству. Ведь арендовали помещения бывшего монастыря бернардинцев в Луцке, который признан памятником архитектуры национального значения. Его вообще нельзя сдавать в аренду", — рассказывает директор "Инициала" Виктор Федосюк.

Когда эти неприятные подробности стали достоянием общественности, Зинкевич поспешил переложить вину на начальника — мол, это Филарет Денисенко приказал выставить издательство на улицу. Этот эпизод продемонстрировал и то, что Зинкевич, пожалуй, был единственным во всем "Киевском патриархате", кто не боялся враждовать с властолюбивым и деспотичным "патриархом Киевским".

Месть сопернику

Именно Филарета "митрополит" Михаил обвинял и в своем поражении на выборах главы ПЦУ 15 декабря прошлого года. До "объединительного собора" многие считали, что новую структуру возглавит либо Денисенко, либо Зинкевич. Но победил протеже "патриарха" и президента Порошенко Епифаний. Его главный соперник не скрывал обиды.

"Были горячие дискуссии между мной и патриархом Филаретом. Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это недемократично. И что нет никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру", — признался он через несколько дней после своего фиаско.

Не скрывал он недовольства и условиями томоса — документа об автокефалии. Например, "митрополит" Михаил с раздражением отмечал, что "новую церковь" Стамбул поставил в самый конец "диптиха" (порядка поминовения глав поместных православных церквей в соответствии с их уровнем значимости в истории Церкви). Сейчас, по версии Константинополя, которую не разделяет остальной православный мир, Украина 15-я.

"Теперь мы с пятнадцатого места хотим переместиться на десятое — после патриархатов, которые признаны вселенским православием. Или даже на пятое место (на котором сейчас Русская православная церковь. — Прим. ред.)", — заявил он.

Однако ПЦУ не только не продвинулась по "списку чести", но и оказалась в изоляции. Того же Зенкевича не пустили в Иерусалиме в храм Гроба Господня на церемонию схождения Благодатного огня накануне Пасхи.

Полгода спустя он отомстил обидчикам. Зенкевичу поручили организовать крестный ход на "День крещения Руси-Украины" 28 июля. Меценатами выступили бизнесмен Александр Петровский и "пивной олигарх" Андрей Мацола — по информации источников РИА Новости в украинских церковных кругах, еще год назад они спонсировали не только Михаила, но и Филарета.

Куда ушли эти деньги, неизвестно — в шествии ПЦУ участвовало около 15 тысяч человек, тогда как на крестный ход канонической Украинской православной церкви собралось примерно 300 тысяч верующих.

"Нарик (прозвище Петровского в определенных кругах. — Прим. ред.) и Мацола потребовали у Михаила объяснений, заявляя, что на выделенные деньги можно было собрать тысяч 30, а то и более. Но Михаил ответил, что все деньги отдал Епифанию, поэтому спрос теперь только с него", — отмечает издание "Страна.ua".

© Gleb Garanich Крестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019 © Gleb Garanich Крестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019

Чьи амбиции возьмут верх

Зинкевич неслучайно вышел на авансцену именно сейчас. Длившаяся несколько месяцев битва за власть между Епифанием и Филаретом затихает. Думенко, несмотря на яростное противодействие прежнего патрона, добился-таки юридической ликвидации "Киевского патриархата", который теперь считается неотъемлемой частью ПЦУ. Денисенко не удалось сохранить свою структуру и все нити управления, включая контроль над финансами, — глава "новой церкви" обратился в Ощадбанк с требованием заморозить счета филаретовской структуры.

А Зинкевич, по мнению экспертов, лишь укреплял позиции. Более того, именно на него, как полагают, завязаны основные спонсоры "незалежной церкви".

"Тем не менее я не уверен, что Зинкевич — фигура менее сильная и влиятельная, нежели Филарет — сможет сместить Епифания. Ведь в копилке у последнего такой актив, как получение томоса (6 января 2019 года. — Прим. ред.), в чем он сыграл главную роль и теперь всегда будет восприниматься как первый глава ПЦУ", — отмечает церковный историк Владислав Петрушко.

А сейчас судьба ПЦУ висит на волоске — приходами и верующими не прирастает, главному идеологу и лоббисту Петру Порошенко грозит тюрьма, православный мир продолжает считать эту структуру раскольнической. Поэтому, по мнению эксперта, сторонники автокефального проекта из чувства самосохранения постараются на время спрятать личные амбиции.