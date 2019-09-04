Шэрон Стоун рассказала, как поддерживает форму после 60-ти

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Шэрон Стоун выложила в инстаграме свою фотографию в бикини и рассказала, как ей удается так хорошо выглядеть в 61 год, . Шэрон Стоун выложила в инстаграме свою фотографию в бикини и рассказала, как ей удается так хорошо выглядеть в 61 год, сообщает Daily Mail.

На снимке актриса позирует в голубом купальнике около бассейна.

Звезда "Основного инстинкта" ранее рассказывала, что она очень "дисциплинированна", и пять раз в неделю занимается спортом: пилатес, растяжки для всех частей тела, силовые тренировки и йога.

"Я не считаю старение негативным процессом. Я работаю над этим. Дисциплина для меня – это своего рода свобода", - поделилась Стоун.

Она почти не пьет алкогольные напитки, в ее рационе постоянно присутствуют киноа, чечевица и овощи.