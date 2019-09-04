Шэрон Стоун рассказала, как поддерживает форму после 60-ти

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Шэрон Стоун выложила в инстаграме свою фотографию в бикини и рассказала, как ей удается так хорошо выглядеть в 61 год, сообщает Daily Mail.
На снимке актриса позирует в голубом купальнике около бассейна.
Звезда "Основного инстинкта" ранее рассказывала, что она очень "дисциплинированна", и пять раз в неделю занимается спортом: пилатес, растяжки для всех частей тела, силовые тренировки и йога.
"Я не считаю старение негативным процессом. Я работаю над этим. Дисциплина для меня – это своего рода свобода", - поделилась Стоун.
Она почти не пьет алкогольные напитки, в ее рационе постоянно присутствуют киноа, чечевица и овощи.
Одна из последних киноработ звезды – фильм "Прачечная" Стивена Соденберга, в котором также снялись Мэрил Стрип, Гэри Олдман и Антонио Бандерас.
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