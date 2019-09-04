В галерее "Триумф" открываются две новых выставки

Работа художника Ли Чинчжу "Белое и что-то холодное" 2019г.

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Живописные и графические работы молодого художника Андрея Оленева "Смена поколений" и серию работ "Балансируя" южнокорейской художницы Ли Чинчжу можно увидеть с 5 сентября в галерее "Триумф".

Андрей Оленев исследует свой родной Нижний Новгород и обращается к проблематике городского переустройства. Он выстраивает сюжетные линии, используя деревянный ландшафт и фотографии реальных мест и героев. В основе всех живописных работ – цифровой коллаж, в основе портретной графической серии - снимки прохожих на центральных улицах.

Экспозиция завершается аудио-инсталляцией "Колокол", в которой собраны все важные для художника символы и знаки.

В те же даты (с 5 сентября по 6 октября) в галерее можно будет увидеть серию работ "Балансируя" южнокорейской художницы Ли Чинчжу, специально выполненную для выставки в Москве. Она работает в традиционной корейской живописной технике с использованием небеленого хлопка, пигментов и клея. Ее главные приемы — внимание к свету, деталям, масштабу.

За каждым произведением стоит сценарная работа: художница зарисовывает воспоминания, картины повседневной жизни, воображаемые вещи, фотографирует личные и найденные объекты ­— будь то ветка, галька, стеклянные шарики, циркуль — и затем выстаивает композицию. Работа Ли Чинчжу начинается с личного нарратива и постепенно наполняется ассоциациями, которые вступают во взаимодействие между собой.