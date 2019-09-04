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РИА Новости
Культура

В галерее "Триумф" открываются две новых выставки

04:10 04.09.2019
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© РИА Новости / предоставлено галереей "Триумф"Работа художника Ли Чинчжу "Белое и что-то холодное" 2019г.
Работа художника Ли Чинчжу Белое и что-то холодное 2019г.
© РИА Новости / предоставлено галереей "Триумф"
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Живописные и графические работы молодого художника Андрея Оленева "Смена поколений" и серию работ "Балансируя" южнокорейской художницы Ли Чинчжу можно увидеть с 5 сентября в галерее "Триумф".
© РИА Новости / Предоставлено галереей "Триумф"Работа художника Андрея Оленева "Нижегородская, 17 (двор)" 2019г.
Работа художника Андрея Оленева Нижегородская, 17 (двор) 2019г.
1 из 3
Работа художника Андрея Оленева "Нижегородская, 17 (двор)" 2019г.
© РИА Новости / Предоставлено галереей "Триумф"
© РИА Новости / Предоставлено галереей "Триумф"Работа художника Андрея Оленева "Нижегородская, 17" 2019г.
Работа художника Андрея Оленева Нижегородская, 17 2019г.
2 из 3
Работа художника Андрея Оленева "Нижегородская, 17" 2019г.
© РИА Новости / Предоставлено галереей "Триумф"
© РИА Новости / Предоставлено галереей "Триумф"Скульптура Андрея Оленева "Единственный выход" 2019г.
Скульптура Андрея Оленева Единственный выход 2019г.
3 из 3
Скульптура Андрея Оленева "Единственный выход" 2019г.
© РИА Новости / Предоставлено галереей "Триумф"
1 из 3
Работа художника Андрея Оленева "Нижегородская, 17 (двор)" 2019г.
© РИА Новости / Предоставлено галереей "Триумф"
2 из 3
Работа художника Андрея Оленева "Нижегородская, 17" 2019г.
© РИА Новости / Предоставлено галереей "Триумф"
3 из 3
Скульптура Андрея Оленева "Единственный выход" 2019г.
© РИА Новости / Предоставлено галереей "Триумф"
Андрей Оленев исследует свой родной Нижний Новгород и обращается к проблематике городского переустройства. Он выстраивает сюжетные линии, используя деревянный ландшафт и фотографии реальных мест и героев. В основе всех живописных работ – цифровой коллаж, в основе портретной графической серии - снимки прохожих на центральных улицах.
Экспозиция завершается аудио-инсталляцией "Колокол", в которой собраны все важные для художника символы и знаки.
В те же даты (с 5 сентября по 6 октября) в галерее можно будет увидеть серию работ "Балансируя" южнокорейской художницы Ли Чинчжу, специально выполненную для выставки в Москве. Она работает в традиционной корейской живописной технике с использованием небеленого хлопка, пигментов и клея. Ее главные приемы — внимание к свету, деталям, масштабу.
За каждым произведением стоит сценарная работа: художница зарисовывает воспоминания, картины повседневной жизни, воображаемые вещи, фотографирует личные и найденные объекты ­— будь то ветка, галька, стеклянные шарики, циркуль — и затем выстаивает композицию. Работа Ли Чинчжу начинается с личного нарратива и постепенно наполняется ассоциациями, которые вступают во взаимодействие между собой.
© РИА Новости / Предоставлено галереей "Триумф"Работа "Три вопроса" Ли Чинчжу, 2019 год
Работа Три вопроса Ли Чинчжу, 2019 год
1 из 2
Работа "Три вопроса" Ли Чинчжу, 2019 год
© РИА Новости / Предоставлено галереей "Триумф"
Работа Ли Чинчжу "И т. д. 16:00" 2018 год
Работа Ли Чинчжу И т. д. 16:00 2018 год
2 из 2
Работа Ли Чинчжу "И т. д. 16:00" 2018 год
1 из 2
Работа "Три вопроса" Ли Чинчжу, 2019 год
© РИА Новости / Предоставлено галереей "Триумф"
2 из 2
Работа Ли Чинчжу "И т. д. 16:00" 2018 год
В экспозиции на выставке будет также показана "мастерская" художницы, где будут представлены эскизы к работам, фотографии и интервью.
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