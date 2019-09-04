Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. В начале ноября Киев получит первую партию американского СПГ: его доставят на терминал в польском Свиноустье, регазифицируют и затем по польской системе газопроводов направят на Украину. Заокеанское топливо обойдется существенно дороже, чем европейское или российское. О том, кто рассчитывает заработать на этой сделке, — в материале РИА Новости.

Красивые слова

Ноябрьские поставки американского СПГ — первый шаг в реализации соглашения Украины, США и Польши "О сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа”, подписанного 31 августа в Варшаве. Документ предусматривает наращивание экспорта СПГ и развитие необходимой для этого транспортной инфраструктуры.

Как пояснил журналистам представитель польского правительства Петр Наимский, из-за отсутствия газопровода-коннектора, объединяющего украинскую и польскую газотранспортные системы, Варшава сейчас способна продавать Киеву лишь 1,5 миллиарда кубометров газа в год. После строительства коннектора поставки можно нарастить до шести миллиардов. Это позволит полякам в полтора раза увеличить мощности СПГ-терминала в Свиноустье.

Заключению трехстороннего соглашения предшествовала встреча вице-президента США Майка Пенса с украинским президентом Владимиром Зеленским. "В первую очередь мне хочется обсудить вопрос энергонезависимости Украины, нашего возможного сотрудничества в области энергетики и экономики", — отметил Пенс перед переговорами.

Результат полностью оправдал ожидания американцев. Министр энергетики США Рик Перри назвал подписание трехстороннего меморандума "необычайной победой".

"США помогают Польше снизить зависимость от российского газа, поддерживая стремление Варшавы стать региональным центром экспорта СПГ. Это поможет другому союзнику — Украине — предотвратить угрозу сокращения поставок российского газа. Для Украины энергетическая безопасность — это национальная безопасность", — отметил министр.

Таинственный посредник

Между тем независимые наблюдатели указывают на странность: ключевым звеном новых договоренностей выступает небольшая и мало кому известная компания "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ). Именно она будет покупать у польской нефтегазовой компании PGNiG американский газ, а затем перепродавать его "Нафтогазу Украины".

Когда сделки касаются государственных интересов, обычно их реализуют компании национального масштаба. В данном случае логичным был бы прямой договор между PGNiG и "Нафтогазом". Но почему-то понадобился посредник, причем довольно подозрительный.

"Энергетические ресурсы Украины" — одна из компаний, принадлежавших гражданам США Андрею Фаворову и Дейлу Перри. В нулевые Перри и Фаворов работали в американской AES Corporation, занимавшейся приватизацией угольных шахт, нефтепромыслов, электростанций в странах бывшего СССР — России, Казахстане, Грузии, Украине.

В 2015 году партнеры запустили собственный бизнес, создав целую группу компаний, в которую вошли ERA Corporation в США, ERA finance Ltd на Кипре, "Энергетические ресурсы Украины" в Киеве и ряд других.

В марте 2016-го ERA finance Ltd и "Энергетические ресурсы Украины" учредили в Киеве компанию "ЭРУ-Трейдинг", гендиректором которой стал Андрей Фаворов. В августе того же года новая компания закупила у польской PGNiG большую партию природного газа и перепродала его "Нафтогазу Украины". Точнее, ее "дочке" — "Укртрансгазу".

С тех пор "ЭРУ-Трейдинг", как по волшебству, неизменно выигрывала тендеры "Укртрансгаза" на поставку голубого топлива — всего на сумму более шести миллиардов гривен.

В ноябре 2018-го глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назначил Андрея Фаворова руководителем интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины". После чего "Укртрансгаз" стал покупать у "ЭРУ-Трейдинг" еще и электроэнергию, заключив 16 контрактов на общую сумму 46,96 миллиона гривен.

Из бизнесменов в чиновники

Получив назначение в "Нафтогаз", Андрей Фаворов "в соответствии с принципами деловой этики" вышел из соучредителей "Энергетических ресурсов Украины" и продал свою долю партнерам.

Однако пару месяцев назад аудиторы KPMG выявили у директора газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" конфликт интересов. "Установлено, что ООО "ЭРУ-Трейдинг" было связано с господином Фаворовым в 2018 году", — сообщил журналистам исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в начале июня.

По его словам, специалисты KPMG также выяснили, что "Нафтогаз" в то время продал большой объем газа из своих хранилищ по цене ниже рыночной. "Основным покупателем выступила компания "ЭРУ-Трейдинг", — уточнил Витренко.

Скандал быстро замяли, и в середине августа сохранивший свой пост Андрей Фаворов озвучил новый подход "Нафтогаза Украины" к развитию отрасли. "Нам не нужно добывать свой газ любой ценой, когда есть возможность импортировать его из Европы по 4300-4500 гривен за тысячу кубометров", — заявил он.

Другими словами, надо сокращать собственную дорогую газодобычу и наращивать дешевый импорт. Всего две недели спустя подписали варшавское соглашение о покупке Украиной у Польши американского газа. Причем через посредника — созданную Фаворовым компанию "Энергетические ресурсы Украины".

Впрочем, ЭРУ дорога не только Андрею Фаворову. Необъяснимым образом эта небольшая частная украинская компания умудрилась стать партнером американской правительственной Корпорации частных зарубежных инвестиций (OPIC). Притом что по закону OPIC "помогает американским предприятиям инвестировать в развивающиеся рынки и продвигает приоритеты внешней политики США и национальной безопасности".

То есть в Вашингтоне почему-то считают ЭРУ "американским предприятием", действующим в интересах США. На этом фоне уже не выглядит странным то, что вице-президент Майкл Пенс и министр энергетики Рик Перри, по сути, пролоббировали в Варшаве интересы этой компании.

Слабый платит за всех

Варшавская газовая сделка гарантирует прибыль американским производителям СПГ Port Arthur LNG и Cheniere Marketing, с которыми польская PGNiG заключила контракты на поставки газа, самой PGNiG, но больше всего — ЭРУ.

По оценкам экспертов, если СПГ для Украины приобретать на американском спотовом рынке по текущим ценам, после доставки в Польшу и регазификации топливо может стоить 170-180 долларов за тысячу кубометров. Прокачка от терминала Свиноустье до украинских потребителей обойдется ЭРУ еще примерно в 20 долларов за тысячу кубов.

В итоге себестоимость топлива к моменту его продажи "Укртрансгазу" достигнет 200 долларов. Между тем "Нафтогаз" в проекте финансового плана на ноябрь — декабрь заложил цену на газ для населения на уровне 284,5 доллара за тысячу кубометров, а для промышленности — 296 долларов.

То есть рентабельность этих поставок для "Энергетических ресурсов Украины" приближается к 30%. Даже если придется поделиться с "Нафтогазом", результат все равно феноменальный.

Там, где есть победитель, должен быть и проигравший. В первую очередь это население Украины, которому предстоит переплачивать за газ практически втрое. Ведь сейчас реверсные поставки топлива из Европы обходятся "Нафтогазу" в 130 долларов за тысячу кубометров.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в мае пообещал, что российский газ в случае заключения нового транзитного договора будет стоить украинцам на четверть дешевле, то есть около 100 долларов.

Но тогда без прибыли останутся Port Arthur LNG, Cheniere Marketing, PGNiG и ЭРУ. На это ни Вашингтон, ни Варшава не согласны, так что вместо ста долларов за тысячу кубов украинские потребители выложат около трехсот. И это только в ближайшие месяцы.