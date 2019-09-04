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РИА Новости
Культура

Вприпрыжку за книжкой! Что купить на осенней ярмарке на ВДНХ

08:00 04.09.2019 (обновлено: 11:44 04.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. День пятый
30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. День пятый
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Светлана Вовк. На ВДНХ открывается Московская международная книжная ярмарка. К этому мероприятию все издательства готовят самые интересные новинки. Пелевинские химеры, почти марвеловский Локи, особенности русских музейных краж и загадка семи сестер, за которую собирается взяться Голливуд, — РИА Новости рассказывает о том, что стоит купить на ММКЯ.

"Девять совсем незнакомых людей" Лианы Мориарти

Девять человек приезжают в роскошный пансионат. Кто-то, чтобы сбросить лишний вес, кто-то, чтобы развеяться, а есть и такие, которые понятия не имеют, зачем оказались в этом месте. Объединяет их только желание измениться. И сначала все идет по плану: медитации, спа, здоровое питание, но потом курортникам придется не только пересмотреть свою жизнь, но и в прямом смысле слова бороться за нее. Издатели утверждают, что у автора "Большой маленькой лжи" снова получилась история про мужские и женские проблемы и неспособность слышать друг друга.⠀

"Искусство легких касаний" Виктора Пелевина

Можно ли встретить в реальном мире античных богов? И нужно ли нам рассчитывать на их помощь? Пелевин, как всегда, сам себе задает непростые вопросы и сам же на них отвечает. Видимо, его впечатлил вид Нотр-Дама в огне, поэтому он направляет своего героя — некоего историка и детектива Голгофского — расследовать связь химер и гаргулий с крыши парижского собора с древними мистическими обществами и современными спецслужбами. Магические практики, отсылки к мифологии, необычные судьбы персонажей, своеобразный пелевинский юмор — в романе есть всего понемногу.

"Завет Локи" Джоанн Харрис

© ЭКСМООбложка книги Джоанн Харрис "Завет Локи"
Обложка книги Джоанн Харрис Завет Локи
© ЭКСМО
Обложка книги Джоанн Харрис "Завет Локи"
Первый роман Харрис "Евангелие от Локи" фактически от первого лица пересказывал похождения бога обмана в скандинавских мифах — с самоироничным объяснением всех козней и проступков. Дело там закончилось плохо — им всем случился Рагнарек. Локи, как лицо, в немалой степени повинное в конце света, заперли в чистилище. Но трикстеру удалось и оттуда найти выход. Он снова оказывается в нашем мире, на этот раз поселившись в сознании девушки по прозвищу Попрыгунья. У нее и до этого в голове хватало проблем, а уж теперь все становится совсем тяжело.

"Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства" Софьи Багдасаровой

© ЭКСМООбложка книги Софьи Багдасаровой "Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства"
Обложка книги Софьи Багдасаровой Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства
© ЭКСМО
Обложка книги Софьи Багдасаровой "Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства"
Культуролог, искусствовед, автор "Омерзительного искусства" Софья Багдасарова написала книгу о самых нелепых ограблениях в российских музеях. Ну, например, один вор отковырял 602 бриллианта от икон и три дня прятался за иконостасом, изнемогая от жажды и голода. А другой в сильно нетрезвом виде разбил камнем музейное окно, забрался туда, выпил и уснул на козетке. В общем, "особенности национальных ограблений". Все описанные в книге случаи реальны, тем и удивительны. Бонусом к развлекательному чтению — интервью о теневой торговле антиквариатом с представителями современного арт-рынка, которые не захотели, чтобы их имена раскрывали.

"Семь сестер" Люсинды Райли

© ЭКСМООбложка книги Люсинды Райли "Семь сестер"
Обложка книги Люсинды Райли Семь сестер
© ЭКСМО
Обложка книги Люсинды Райли "Семь сестер"
Это первая часть цикла, где будет по книге всем сестрам из рода Деплеси, названным в честь созвездия Плеяды. Девушки собираются в доме детства, на уединенном берегу Женевского озера, по печальному поводу: скончался их приемный отец. Он оставил каждой из них не только часть наследства, но и по конверту с таинственным письмом и по глобусу, где зашифрованы места их рождения. Первая книга посвящена старшей сестре Майе. Послание отца приводит ее в Бразилию. Кстати, в Голливуде уже собираются экранизировать все семь книг.

"Лампёшка" Аннет Схап

Эту книгу дети будут читать, а взрослые разглядывать иллюстрации ее автора — голландской художницы Аннет Схап (или наоборот). Лампёшка — маленькая девочка, оставшаяся без мамы и живущая с угрюмым отцом на маяке. Он — смотритель, а она должна каждый вечер подниматься по винтовой лестнице на самый верх высокой башни, чтобы зажечь огонь. Но однажды спички закончились, корабль во тьме налетел на скалы. Чтобы возместить потери владельцу судна, отец отправляет Лампёшку прислуживать в мрачную усадьбу "Черный дом" с запретной башней, в которой живет страшное чудовище. В общем, началась нескучная жизнь.

"Путеводитель космического туриста по Солнечной системе" Оливии Коски и Яны Грсевич

Авторы книги считают, что скоро этот гид пригодится человечеству — еще каких-нибудь несколько десятилетий, и мы будем летать в отпуск на Луну, Марс или Юпитер, например, а тут как раз и путеводитель готов. Пока же можно только представить, что ждет путешественника на далеких планетах и их спутниках.

"Полночь" Дина Кунца

Классический триллер автора бестселлера конца 80-х "Ангелы-хранители" про разумных собак, защищающих людей от монстров. В новой книге тоже будут чудовища, созданные злым гением, только вместо псов иметь с ними дело придется агенту ФБР. Его отправят в калифорнийский курортный городок Мунлайт-Ков расследовать серию зверских убийств.

"Сестромам. О тех, кто будет маяться" Евгении Некрасовой

Москву охраняют четыре кольца, к старухе возвращается молодость. Автор вплетает в реальность фантастику и смешивает бабкины заговоры с лондонскими диалектами, пытаясь понять, почему люди становятся все равнодушнее друг к другу. Героини маются от одиночества, неустроенности или страдают от домашнего насилия. В какой-то момент их жизни меняются — не без помощи магии и мифических существ. Вот такие рассказы о женской судьбе.

"Смерть миссис Вестуэй" Рут Уэйр

Все помнят "нигерийские" письма? Вам приходили? Вот и юная Хэл Вестуэй однажды получила письмо, в котором сообщалось, что ее бабушка умерла и оставила ей весьма приличное наследство. Нужно отправиться в имение в Корнуолле. Так она и поступает, и ее не смущает то, что никакой бабушки у нее там не было. Хэл бедна и ради денег готова притвориться другим человеком, поселиться в полуразрушенном особняке с мрачными обитателями и подвергнуть себя смертельной опасности. Новая книга английского автора мировых детективных бестселлеров вышла в серии "Психологический триллер", а стилизована под классический готический роман.
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КультураКнигиВиктор Пелевин
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