Анна Попова: благодаря вакцинации продолжительность жизни выросла на 20 лет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума рассказала о начале прививочной кампании против гриппа, работе с населением и увеличении охвата россиян профилактическими прививками, а также об экономической выгоде от вакцинации и борьбе с антипрививочниками. Беседовала Людмила Белоножко.

— Анна Юрьевна, начинается прививочная кампания против гриппа. Расскажите о ее важности. Сколько россиян планируется привить в этом году? Достаточно ли вакцин? Все ли регионы готовы?

— Вопросы иммунопрофилактики, эпидемиологической и биологической безопасности страны и мира в целом очень актуальны. Очевидны безусловные успехи России на фоне эпидемиологической ситуации в мире. Мы сохранили все традиции и подходы к надзору, мониторингу и научным исследованиям, сложившиеся в течении многих лет.

При этом грипп по-прежнему остается серьезной проблемой, представляя угрозу для здоровья населения, в том числе и в Российской Федерации. По данным ВОЗ, ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет 5 до 10% всего населения планеты, это порядка 1 миллиарда человек (20-30% детей и 5-10% взрослых), регистрируется около 3-5 миллионов случаев гриппа тяжелого течения. До 650 тысяч человек погибают от гриппа.

Самый надежный способ обезопасить себя от гриппа – это вакцинация. Сегодня, 4 сентября, мы объявляем старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа. Начинается принципиально важный этап в борьбе с гриппом – вакцинация населения.

В этом году мы планируем привить не менее 45% населения. Особое внимание будет уделено группам риска, а именно: детям, беременным женщинам, людям имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам. В этой категории мы планируем охватить не менее 75% населения.

Хотела бы обратить внимание, что в прошлом году благодаря мониторинговым обследованиям и усилению контроля в местах массового пребывания людей, а также активной информационной компании, нам удалось привить от гриппа более 70 миллионов россиян, в том числе 17 миллионов детей. Это позволило избежать высокой заболеваемости.

В этом году, как и в предыдущие, все вакцины отечественного производства, высокого качества и содержат актуальные штаммы. В России разработана новая четырехвалентная вакцина против гриппа.

— Увеличивается ли количество тех, кто делает прививки от гриппа из года в год?

— Да, по данным мониторинга Роспотребнадзора, отмечается увеличение охвата профилактическими прививками против гриппа в среднем на 5-10% по сравнению с данными предыдущего сезона. Если в 2013 году охват прививками составлял около 28%, то в прошлом году уже 49% от совокупного населения России. В эпидемическом сезоне этого года, как я уже говорила, мы планируем привить более 50% населения.

— Какая работа по информированию населения о необходимости вакцинации сейчас ведется?

— Информирование людей – это, безусловно, необходимая работа. Важно донести до каждого человека, что грипп – серьезное заболевание, чреватое осложнениями. Грипп заразен и распространяется очень быстро, поэтому для надежной защиты необходимо ежегодно проходить вакцинацию.

Мы консультируем население и через "горячие линии" Роспотребнадзора, и через Единый консультационный центр, который работает круглосуточно. Представляем информацию на сайтах региональных управлений, готовим материалы в СМИ, листовки, плакаты, буклеты, телевизионные ролики для демонстрации в медицинских и образовательных учреждениях, рассказывающие о полезности вакцинации и возможных профилактических мерах защиты от вируса гриппа.

— Благодаря вакцинации на сколько удалось снизить заболеваемость различными инфекциями?

— Прежде всего нужно сказать, что благодаря вакцинопрофиклактике средняя продолжительность жизни населения в мире увеличилась на 20-30 лет. Достигнуты существенные успехи в борьбе со столбняком, дифтерией, гепатитом В, корью, краснухой и другими управляемыми инфекциями. Ликвидирована такая инфекция, как натуральная оспа (инфекция, от которой в Средние века погибало население городов и целых стран). Большинство государств на Земле стали территориями, свободными от полиомиелита (получили сертификаты ВОЗ).

В России, например, заболеваемость дифтерией снизилась в 5 тысяч раз по сравнению с допрививочным периодом, краснухой – в 6 тысяч, столбняком – в 90 раз, коклюшем – в 56, а острым гепатитом В – в 45 раз. Если говорить про грипп, то здесь также очень существенное снижение заболеваемости по сравнению с 1996 годом – в 195 раз.

Однако нужно помнить, что в мире, по статистике, 50% летальных исходов у детей связаны именно с различными инфекциями, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться и считать, что мы победили большинство инфекций. Необходимо продолжать работу в этом направлении. Так, вакцинация новорожденных против гепатита В, снижает количества случаев гепатоцеллюлярной карциномы – рака печени – в 4 раза.

— А с точки зрения экономической выгоды насколько эффективна вакцинация?

— Важный вопрос, так как ущерб от заболеваемости различными инфекциями очень большой. По мнению экспертов, большей части расходов можно было бы избежать благодаря вакцинации. По расчетам ВОЗ при направлении 1 миллиарда долларов США на расширение вакцинации против гриппа, пневмонии и других поддающихся профилактике заболеваний, можно спасти миллион детских жизней в год.

— Анна Юрьевна, если сравнивать наш национальный календарь прививок с календарями других стран, какие отличия? Мы отстаем или, наоборот, лидируем?

— Национальный календарь Российской Федерации существенно не отличается от календарей большинства зарубежных стран. Мы постоянно работаем над совершенствованием нашего календаря. В настоящее время рассматриваются вопросы о введении в национальный календарь прививок людям старшего возраста и организация четкой плановой иммунизации женщин, планирующих беременность, что позволит защитить мать и будущего ребенка. В ближайшей перспективе введение прививок против ветряной оспы, прививок против ротавирусной инфекции, а также расширение контингента детей, получающих прививки против гемофильной инфекции тип В. Разработка отечественной вакцины.

— Какой процент отечественных и зарубежных вакцин сейчас на российском рынке?

— В настоящее время на российском рынке присутствуют 28 наименований иммунобиологических лекарственных препаратов отечественного производства и 48 наименований зарубежного производства, зарегистрированных в Российской Федерации в установленном порядке.

Сейчас в России уже разработан инновационный отечественный препарат – инактивированная полиомиелитная вакцина, на сегодняшний день завершаются ее клинические исследования.

Кроме того, получена технология производства отечественной трехкомпонентной ассоциированной вакцины корь-краснуха-паротит, а также зарегистрирована пентавакцина для профилактики гепатита В, коклюша, столбняка, дифтерии и гемофильной инфекции, одновременно в одном шприце.

— Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что жителям России наряду с лихорадкой Эбола угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров на юге страны, опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии – переносчики вирусов Денге, Чукугунья, Зика и желтой лихорадки. Как вы оцениваете ситуацию сейчас? Нет ли вспышек инфекционных заболеваний? Не было ли смертельных случаев?

— Наши ученые и врачи практического звена проводят мониторинг ситуации численности передового состава комаров на всем Черноморском побережье. В целях профилактики проводятся необходимые мероприятия. Могу с уверенностью сказать, что сегодня мы не видим изменений в популяции, и угрозы для населения нет.

Также хотела бы отметить, что мы уделяем особое внимание работе с нашими партнерами из стран АСЕАН и Африканского континента. Так, буквально недавно мы отметили пятилетие нашего сотрудничества с Республикой Гвинея. Совместная работа привела к получению научных данных, очень важных как для дальнейшего формирования надзорной сети в Гвинее, так и для укрепления санитарно-эпидемиологической системы в Российской Федерации. За время сотрудничества мы разработали 18 новых диагностических препаратов, позволяющих выявлять маркеры возбудителей опасных инфекционных болезней, из них семь уже зарегистрированы в Российской Федерации и успешно применяются. Разработаны варианты вакцинных препаратов против болезни, вызванной вирусом Эбола и лихорадкой Ласса, дивакцины против лихорадок Эбола и Марбург. Создана и зарегистрирована в марте 2018 года пептидная вакцина против лихорадки Эбола, эффективность которой доказана в рамках доклинических и клинических исследований. Данная вакцина является пептидной и значительно отличается от ныне применяемых западных аналогов высочайшей безопасностью, отсутствием побочных реакций, удобством хранения, транспортировки и применения, и, главное, дает эффективный защитный иммунитет против смертельно опасной инфекции. Представленная вакцина прошла все стадии государственной регистрации и в настоящее время является самой безопасной и низкореактогенной вакциной, производимой в мире.