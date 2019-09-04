Евгений Дитрих: сшить страну дорогами

Мы остро ощущаем общественный запрос на укрепление транспортного каркаса нашей страны. Необходимо обеспечить гражданам больше доступных возможностей перемещаться по стране, улучшив тем самым качество их жизни. Россия расположена на огромной территории со сложными климатическими условиями, где транспорт — ключевой связующий элемент. Эта специфика нашей страны предопределяет необходимость скорейшей реализации национальных проектов, сформулированных президентом Путиным. Обновление и прорывное развитие транспортной инфраструктуры имеет жизненно важное значение для государства и общества в целом. Люди нуждаются в быстрой, комфортной, безопасной и доступной транспортной инфраструктуре. Операторы рынка, бизнес, поставляющий товары и продукты, нуждаются в более быстрых и надежных способах гарантированной доставки грузов даже в самые отдаленные уголки страны.

В этом году стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который должен решить проблемы местного уровня — привести в порядок региональные дороги, повысить транспортную обеспеченность регионов, расширить транзитные возможности, повысить комфорт граждан и связность территории.

Хочу напомнить предысторию появления нацпроекта, который мы называем сокращенно БКАД. В 2017-2018 годах мы реализовали приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" с целью предоставить гражданам современную и безопасную дорожную сеть. Этот проект был сфокусирован на тридцати восьми крупнейших городах в тридцати шести российских регионах и уже позитивно повлиял на жизнь более чем сорока миллионов человек. Удалось привести в порядок более 11 000 километров улиц и дорог, уложить 113 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия, установить 3500 светофоров и более 60 000 дорожных знаков и даже ликвидировать более половины точек аварийности на этих участках. Конечный результат реализации проекта в конкретных цифрах — километрах качественных и безопасных дорог — оказался выше запланированного. Благодаря этим заметным успехам проект с 2019 года получил статус национального, став нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Важнейшим элементом его успешной реализации будет использование положительного опыта, полученного за предыдущие два года.

Мы отладили не только систему обратной связи с пользователями дорог, но и систему непрерывного взаимодействия с регионами. Эта система включает в себя все этапы работы над конкретными элементами транспортной инфраструктуры, начиная от планирования ремонтов до финального этапа работ. Мы отладили взаимодействие внутри проекта, сформировали проектные команды и обеспечиваем максимальную открытость с помощью популярных онлайн-ресурсов. Для нас важно, чтобы граждане, бизнес и профессиональное сообщество видели все этапы реализации национального проекта и на примерах конкретных дорог, мостов и развязок чувствовали, что национальный проект улучшает качество жизни и облегчает их работу.

Прилагаются все усилия, чтобы лучшие практики и методы работы передовых регионов использовались по всей стране. Мы стараемся подтягивать отстающие регионы к уровню регионов-лидеров. Проектным командам каждого региона предоставлена необходимая гибкость в принятии решений. Если стандартный, проработанный Минтрансом инструментарий кажется самым продвинутым участникам недостаточно современным, они используют собственные индивидуальные методики, а потом делятся со всей страной лучшими примененными технологиями. Таким образом обеспечивается федеральное распространение лучших управленческих и производственных практик.

Ключевыми факторами успеха национального проекта для нас являются обеспечение общественного контроля за всеми этапами его реализации, а также использование самых новых дорожно-строительных материалов и технологий укладки асфальтобетона.

Параметры нацпроекта БКАД формировались в соответствии с задачами майского указа президента. Исполнение нацпроекта должно обеспечить долю дорог регионального значения и дорог ста четырех городских агломераций в нормативном состоянии на уровне 50,9% и 85% соответственно. Исполнение проекта должно в два раза сократить количество мест ДТП по отношению к 2017 году и число погибших на дорогах — в 3,5 раза в пересчете на 100 000 человек. Мы будем стремиться к тому, чтобы в будущем снизить число погибших в ДТП до нуля.

В сфере дорожного хозяйства мы должны довести долю контрактов с использованием новых технологий и материалов до 80%, а долю "контрактов жизненного цикла", то есть контрактов, по которым исполнитель проектирует, строит, ремонтирует и обеспечивает долгосрочное обслуживание конкретного объекта, — до 70%.

В нацпроекте участвует фактически вся страна — все субъекты Российской Федерации, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Под эгидой Минтранса находятся два входящих в нацпроект федеральных проекта с основной дорожной составляющей — "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

Параметры нацпроекта — это лишь сухие цифры. Они не дают полноценного понимания размаха предстоящей работы. Наша основная цель — получить ощутимый кумулятивный эффект от того инфраструктурного транспортного каркаса, который мы строим и на основе которого будет создана новая схема центров притяжения человеческого капитала и финансовых ресурсов. Эффект должен ощущаться на уровне каждого гражданина. Это новые рабочие места, внедрение новейших технологий в экономики регионов, поддержка отечественного производителя, прежде всего дорожно-строительной техники, максимальная локализация производственных процессов. Мы рассчитываем, что все эти факторы создадут условия для нового экономического рывка регионов.

Если говорить о конкретных объектах строительства и реконструкции, то только в этом году уже осуществляется поддержка 17 крупных региональных проектов. На это выделено пять миллиардов рублей. Эти региональные проекты обеспечат создание четырех обходов населенных пунктов, пяти центральных проспектов и развязок, восьми мостов и путепроводов. Уже в этом году вводится обход Саранска в Мордовии и Первомайский мост через Десну в Брянской области. Вот буквально в июле в Ленобласти завершен ремонт участков важных для региона дорог общей протяженностью 13 километров, проходящих через Волосовский район: Извоз — Лемовжа, Гатчина — Ополье и Кемполово — Губаницы — Выра — Шапки. В Вологодской области завершен ремонт значимого дорожного объекта, обслуживающего ключевой туристический маршрут региона — трассу Шексна — Сизьма, соединяющую множество населенных пунктов.

Хочу отметить Белгородскую область, в которой план работы по нацпроекту на этот год выполнен на 100%. За 2,5 месяца в Белгородской и Старооскольско-Губкинской агломерациях в нормативное, то есть полностью соответствующее стандартам качества и безопасности состояние было приведено 138,8 километра дорог местного значения. В поселке Октябрьский Белгородского района отремонтированы 32 улицы, 17 — в городах и поселках Яковлевского района, 15 — в Белгороде, 14 — в Старом Осколе. Еще в июле в Хабаровском крае было выполнено 73,34% объема запланированных работ. Эти регионы являются лицом БКАД, а их лучшие практики должны использовать все субъекты, в особенности отстающие.

В план-график торгов для заключения контрактов на выполнение работ уже включено 99,49% объектов (6405 из 6438). Торги завершены по 6302 из них, то есть по 97,89%. Контракты заключены по 6279 объектам, что составляет 97,53% от запланированного количества.

Общая площадь ремонтов в 2019 году составляет 143 миллиона квадратных метров, а протяженность ремонтируемых улиц и дорог — более 20 000 километров.

Процент выполнения работ по всем субъектам Российской Федерации составил на середину августа 31,88%, а протяженность законченных участков ремонта — шесть тысяч километров. В целом реализация проекта идет с опережением планового графика. Объекты планомерно сдаются и вводятся в эксплуатацию по всей стране.

Как оценивать эффективность вложенных в национальный проект "Безопасные и качественные дороги" бюджетных денег — вопрос сложный и многофакторный. Весь нацпроект — это огромный организационно-управленческий комплекс с несколькими зонами ответственности. В процесс реализации вовлечено не только Министерство транспорта, но и региональные и муниципальные дорожные органы власти со своей системой взаимоотношений. Для объективной оценки эффективности необходим комплексный подход к каждому федеральному проекту. Например, успех проекта "Дорожная сеть" во многом зависит от вспомогательных мероприятий, оптимального использования ресурсов, минимизации рисков и развития потенциальных возможностей. Имею в виду и оптимизацию расходов, и "контракты жизненного цикла", и внедрение Реестра инноваций, и многие другие меры федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". Мы, со своей стороны, придерживаемся принципа получения максимальной отдачи от каждого вложенного в проект рубля. Именно этого от нас ждут граждане. Поэтому выплата авансом бюджетных денег для финансирования дорожной деятельности не предусмотрена, а оплата производится по завершении работ и приемки объектов, в том числе при участии общественных контролеров. Приемка будет жесткой! Приемка предполагает выборочный контроль качества. Подрядчики должны отдавать себе отчет в том, что плохую работу им придется переделывать. Поэтому с оплатой до завершения всех контрольных мероприятий мы не спешим, ибо так и было задумано, когда формировались параметры проекта на этот год.

Технология бюджетного финансирования предполагает резервирование средств отдельно на каждый квартал года. На первое полугодие было предусмотрено использование 14 миллиардов рублей из 106 миллиардов рублей на весь год. Все средства первого полугодия по факту использованы, а выполнение работ идет даже с опережением графика и под контролем Минтранса.

Хочу еще раз подчеркнуть, что оценка эффективности использования финансовых ресурсов строится на тех экономических эффектах, которые получат субъекты Российской Федерации от дорожно-строительных мероприятий и готовых объектов. Положительная оценка может быть получена только в том случае, если удалось добиться повышения скорости и безопасности передвижения, а также снижения транспортных издержек в цене доставки грузов. Страна получит тысячи километров новых и отремонтированных дорог, новые мосты, транспортные развязки, объекты сложной реконструкции с использованием новейших технологий строительства и обустройством всеми элементами безопасности дорожного движения.

Мы укрепляем межрегиональные транспортные связи и модернизируем тот самый инфраструктурный каркас, который мы можем и должны использовать для развития рынка транзитных услуг. Стоит подчеркнуть важность использования транзитного потенциала.

Идея развития российских участков евразийских трасс заложена в ряде транспортных проектов Комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры — "тринадцатого нацпроекта". В Комплексный план включены строительство и реконструкция участков трассы Европа — Западный Китай, а также развитие дорожной сети на подходах к российским морским портам. В рамках Комплексного плана идет работа по развитию связей между центрами экономического роста. Запланировано 12 обходов крупных городов, реконструируются 32 больших моста, 70 путепроводов регионального и федерального значения. К 2024 году мы обеспечим движение от Выборга до Севастополя по скоростным дорогам с не менее чем четырехполосным движением, с разделенными встречными потоками, что даст толчок развитию внутреннего туризма. Всего в транспортную часть Комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры включено 690 объектов по всей России.

В наших планах есть ответ на чаяния регионов, требующих от нас устранения узких мест существующей дорожной сети. Это в первую очередь ветхие и аварийные мосты, которые не выдерживают возросших нагрузок от тяжелых грузовиков. Многие такие сооружения не ремонтировались десятилетиями и нуждаются в капитальном ремонте, причем многие просто закрыты для движения. Без новых мостов и путепроводов над железнодорожными путями людям приходится совершать многокилометровые объезды или подолгу ждать у закрытых железнодорожных переездов. Мы подготовили программу строительства и ремонта таких объектов и уже приступили к ее реализации.