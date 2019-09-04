Зрителей сериала "Острые козырьки" испугал эпизод с кипящей смолой

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Зрителей британского сериала "Острые козырьки" напугал эпизод, в котором наемный убийца Аберама Голд выливает в рот одного из бандитов группировки Billy Boys кипящую смолу, Зрителей британского сериала "Острые козырьки" напугал эпизод, в котором наемный убийца Аберама Голд выливает в рот одного из бандитов группировки Billy Boys кипящую смолу, сообщает The Sun.

Жестокая сцена ошеломила многих зрителей, которые позже обсудили сцену в Твиттере.

"Я знаю, что это не настоящая смола. Но, черт возьми, мне было тяжело смотреть этот эпизод. Круто, но смотреть тяжело", - написала одна из зрительниц.

Not real tar I know, but damn me to Hell, this episode is hard to watch. Brilliant, but hard to watch. #peakyblinders — Helen the Zen (@helenmallam) 1 сентября 2019 г.

"Эта горячая смола была ужасна", "очень жестокая сцена", - пишут другие.

Наемник мстил за жестокое убийство своего сына Бонни. В предыдущей серии был эпизод, в котором группировка Billy Boys устроила засаду Абераму с сыном в лесу и избила их.