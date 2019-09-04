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РИА Новости
Культура

Зрителей сериала "Острые козырьки" испугал эпизод с кипящей смолой

02:03 04.09.2019
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© BBC Television Centre Кадр из сериала "Острые козырьки"
Кадр из сериала Острые козырьки
© BBC Television Centre
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Зрителей британского сериала "Острые козырьки" напугал эпизод, в котором наемный убийца Аберама Голд выливает в рот одного из бандитов группировки Billy Boys кипящую смолу, сообщает The Sun.
Жестокая сцена ошеломила многих зрителей, которые позже обсудили сцену в Твиттере.

"Я знаю, что это не настоящая смола. Но, черт возьми, мне было тяжело смотреть этот эпизод. Круто, но смотреть тяжело", - написала одна из зрительниц.

"Эта горячая смола была ужасна", "очень жестокая сцена", - пишут другие.
Наемник мстил за жестокое убийство своего сына Бонни. В предыдущей серии был эпизод, в котором группировка Billy Boys устроила засаду Абераму с сыном в лесу и избила их.
Затем главарь банды привязал юношу к кресту и выстрелил в него из пистолета на глазах у обезумевшего отца.
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