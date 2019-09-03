"Роскосмос" не подтвердил данные NASA об угрозе космического мусора для МКС

"Специалисты госкорпорации "Роскосмос" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции", - говорится в сообщении наведомства.