"Роскосмос" не подтвердил данные NASA об угрозе космического мусора для МКС

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Роскосмос" опроверг данные NASA о потенциальной угрозе космического мусора для МКС.
"Специалисты госкорпорации "Роскосмос" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
ЦНИИмаш, как отметили в "Роскосмосе", получил предварительные расчеты от NASA о потенциальной угрозе МКС и необходимости провести маневр уклонения, однако расчеты баллистиков организации опровергли эти данные, о чем уведомили американских партнеров.
"Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает", - добавили в российской госкорпорации.
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