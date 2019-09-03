В ЦИК опровергли сообщения о создании закрытой площадки для экспертов

"ЦИК России официально заявляет, что информация о якобы созданной по инициативе Центризбиркома "закрытой площадке для экспертов-политологов" является ложью", - говорится в сообщении.

По данным Центризбиркома, ранее гражданам неизвестными рассылалась информация о якобы создании закрытой площадки для экспертов-политологов с предложением регистрироваться по электронной почте.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.