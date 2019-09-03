Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T23:53Z
https://ria.ru/20190903/1558266506.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/146077/67/1460776796_0:43:3098:1786_1036x0_80_0_0_72eb97b5f81154b858e0f6d69465ce13.jpg
РИА Новости

В ЦИК опровергли сообщения о создании закрытой площадки для экспертов

23:53 03.09.2019
246
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ опровергла информацию о якобы созданной по ее инициативе закрытой площадке для политологов "Единый день голосования 8 сентября 2019 года", заявление размещено на сайте ЦИК.
"ЦИК России официально заявляет, что информация о якобы созданной по инициативе Центризбиркома "закрытой площадке для экспертов-политологов" является ложью", - говорится в сообщении.
По данным Центризбиркома, ранее гражданам неизвестными рассылалась информация о якобы создании закрытой площадки для экспертов-политологов с предложением регистрироваться по электронной почте.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Участник форума
Вчера, 18:00РИА Новости
Онлайн-марафон "Ночь выборов-2019" пройдет в формате экспертных дискуссий
300002
Обсудить 0
ЦИК РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Жаркое лето
Прошлый год занял девятую строчку в списке самых теплых лет
РИА
Новости
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Россия не будет поднимать вопрос о КНДР во время председательства в СБ ООН
Бронеавтомобиль Тайфун-ПВО
Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
Работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП Станица Луганская в Донбассе сотрудниками МЧС ЛНР
В ЛНР назвали провокацией вывешивание украинских флагов в нейтральной зоне
Лента
новостей
Вестминстерский дворец
Британские депутаты поменяли повестку парламента для переноса срока Brexit
Международный аэропорт Воронеж
Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
Ликвидация лесных пожаров
Забайкальцам, лишившимся жилья из-за пожаров, вручат ключи до 15 сентября
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Орешкин призвал снизить стоимость процедуры банкротства физлица
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы
Всех оставшихся в "китовой тюрьме" белух выпустят до наступления зимы
Паводок
Более 50 тысяч россиян пострадали от стихийных бедствий в 2018 году
Виталий Милонов
Милонов предложил обсудить корректировку даты начала Второй мировой войны
Медик делает прививку от гриппа. Архивное фото
Россия к 2023 году полностью перейдет на новую вакцину против гриппа
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после гибели двенадцатилетней россиянки в Турции
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Россия предоставит ООН данные для расследования авиаударов в Идлибе
Ликвидация лесных пожаров
Минприроды: лесные пожары в 2020 году будут прогнозировать точнее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50Орешкин призвал снизить стоимость процедуры банкротства физлица
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
09:44В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
09:44Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
09:42В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер
09:39Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет Брилев
09:37Представитель ЦФО рассказал об уникальности химической сферы в регионе
09:36Более десяти тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование в МГД
09:35На ВЭФ подписали соглашение о привлечении иностранных инвестиций на Колыму
09:34Колыма заявила проект морского пассажирского сообщения Магадан-Владивосток
09:33В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием
09:31Песков заявил, что по обмену заключенными с Украиной анонсов быть не может
09:30Максим Орешкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
09:30Россияне рассказали, в каких регионах живут самые гостеприимные люди
09:22Стоимость бронеавтомобиля "Тайфун" для российской армии снизили на 30%
09:21Сертификацию вертолета Ка-62 планируют завершить к 2021 году
Лента новостейМолния