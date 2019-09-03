Прошлый год занял девятую строчку в списке самых теплых лет

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Прошедший год стал девятым среди самых теплых годов на территории России за последние 80 лет, говорится в проекте докладе "О состоянии и об охране окружающей среды в 2018 году", опубликовано на сайте Минприроды.
"Для Российской Федерации 2018 год стал девятым среди самых теплых с 1936 года, осредненная годовая аномалия температуры воздуха составила +1,58 градусов", - говорится в проекте доклад.
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Авторы документа также напомнили, что скорость глобального потепления в РФ составила 0,47 градуса за 10 лет, что в 2,5 раза выше среднего показателя по планете.