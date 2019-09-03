Прошлый год занял девятую строчку в списке самых теплых лет

Климатологи: холодное лето сохранило россиянам жизнь Прохладное лето в России сохранило жизнь и здоровье детям и старикам. Для них +45 градусов, как было во Франции в этом сезоне – это смертельная опасность. О влиянии погоды на людей рассказали в эфире радио Sputnik климатологи Павел Константинов и Юрий Варакин.