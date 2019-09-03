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РИА Новости

Россия не будет поднимать вопрос о КНДР во время председательства в СБ ООН

23:32 03.09.2019
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
ООН, 3 сен - РИА Новости. Россия не планирует поднимать северокорейский вопрос во время своего председательства в Совбезе ООН в сентябре, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Судя по программе работы на сентябрь, к консультациям (насчет Северной Кореи) нет стремления. Никто не поднимал вопрос во время наших неформальных обсуждений", - сказал Небензя во время пресс-конференции во вторник.
Тем не менее постпред РФ при ООН заметил, что не исключает некоторых изменений в изначальном графике.
"Я не исключаю, что что-то может появиться", - заявил он, добавив, что консультации по Северной Корее также ведутся с Китаем и США.
Председательство в Совбезе ООН с воскресенья на месяц перешло к России. Оно совпадает с открытием 74-й сессии ГА и неделей высокого уровня Генассамблеи. Как сообщалось ранее, российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
Схема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле.
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Василий НебензяСовет Безопасности ООНКНДРООНРоссияВ мире
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