Россия не будет поднимать вопрос о КНДР во время председательства в СБ ООН

ООН, 3 сен - РИА Новости. Россия не планирует поднимать северокорейский вопрос во время своего председательства в Совбезе ООН в сентябре, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Судя по программе работы на сентябрь, к консультациям (насчет Северной Кореи) нет стремления. Никто не поднимал вопрос во время наших неформальных обсуждений", - сказал Небензя во время пресс-конференции во вторник.

Тем не менее постпред РФ при ООН заметил, что не исключает некоторых изменений в изначальном графике.

"Я не исключаю, что что-то может появиться", - заявил он, добавив, что консультации по Северной Корее также ведутся с Китаем и США.