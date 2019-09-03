Россия предоставит ООН данные для расследования авиаударов в Идлибе

ООН, 3 сен - РИА Новости. Россия готова предоставить свои свидетельства независимому расследованию ООН авиаударов в сирийской провинции Идлиб, которые доказали бы, что заявления об ответственности России не соответствуют действительности, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции во вторник.

"У нас также есть некоторые данные, которые мы можем предоставить для расследования, которые докажут, что информация, которую мы получаем по этому вопросу, в большинстве случаев является неточной или ложной", - сказал Небензя.

Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании внутренней комиссии организации "по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года". Расследование займется случаями "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН в этом районе".