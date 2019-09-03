СК завел дело после гибели двенадцатилетней россиянки в Турции

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за гибели 12-летней девочки из РФ в Турции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за гибели 12-летней девочки из РФ в Турции сообщается на сайте СК РФ.

"Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела... по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", совершенного в отношении 12-летней гражданки РФ на территории Турецкой Республики", - говорится в сообщении.

Семья из Ленинградской области отдыхала в отеле Бодрума в Турции. Восемнадцатого августа девочка купалась в бассейне и при нырянии ее рука застряла в трубе системы фильтрации, девочка длительное время находилась под водой. После оказания первой помощи девочка была госпитализирована в турецкую больницу, где скончалась.

"По версии следствия, данная трагедия стала результатом оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, со стороны сотрудников отеля, которыми не было обеспечено надлежащее технически-исправное состояние элементов системы водоподготовки плавательного бассейна, пригодное для его безопасной эксплуатации", - добавляется в сообщении.

Глава СК РФ также поставил на контроль ход расследования уголовного дела по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" по факту гибели 16-летней жительницы Красноярского края в Турции. В июле она была госпитализирована в турецкую больницу, где скончалась через несколько часов. В настоящее время проводятся экспертизы для установления точной причины смерти.

Кроме этого, Бастрыкин поручил провести проверку и разобраться в обстоятельствах гибели после получения травм в Турции 19-летней жительницы Москвы и девочки 2013 года рождения.