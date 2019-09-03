Небензя анонсировал консультации СБ ООН по химоружию в Сирии

ООН, 3 сен - РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Днем у нас будут консультации по сирийскому химическому оружию с высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу", - сказал Небензя во время пресс-конференции во вторник.

Кроме того, постпред РФ сообщил, что посланника ООН по Сирии Гейра Педерсена пригласили принять участие во встрече Совбеза ООН 19 сентября.