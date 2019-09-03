Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T23:20Z
https://ria.ru/20190903/1558266286.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154889/98/1548899867_0:0:2876:1619_1036x0_80_0_0_f3ee8790ceded8e08c9891dab9c4b311.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Небензя анонсировал консультации СБ ООН по химоружию в Сирии

23:20 03.09.2019
868
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
ООН, 3 сен - РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Днем у нас будут консультации по сирийскому химическому оружию с высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу", - сказал Небензя во время пресс-конференции во вторник.
Кроме того, постпред РФ сообщил, что посланника ООН по Сирии Гейра Педерсена пригласили принять участие во встрече Совбеза ООН 19 сентября.
"Мы запланировали обсуждение политического процесса и гуманитарной ситуации в Сирии на 19 сентября. Педерсен еще не подтвердил (свое участие - ред.), но, к счастью, он будет доступен", - отметил Небензя.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
23 мая, 16:13Война в Сирии
МИД РФ прокомментировал заявления США по "использованию химоружия" в Сирии
1110001
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииВасилий НебензяСовет Безопасности ООНСирияООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Россия предоставит ООН данные для расследования авиаударов в Идлибе
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Опасный котел. Почему удары по Идлибу — проблема для России
Журналист RT побывала на израильской базе, эвакуированной после обстрела
Журналист RT побывала на израильской базе, эвакуированной после обстрела
Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии
В Минобороны рассказали об атаке террористов на авиабазу Хмеймим
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
КНР выразила протест New York Times за ложное освещение событий в Гонконге
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Россия не будет поднимать вопрос о КНДР во время председательства в СБ ООН
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Врачи во время операции
Крестная умершей в Турции девочки прокомментировала работу врачей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи на острове Русский
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь "Звезда"
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП Станица Луганская в Донбассе сотрудниками МЧС ЛНР
В ЛНР назвали провокацией вывешивание украинских флагов в нейтральной зоне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50Орешкин призвал снизить стоимость процедуры банкротства физлица
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
09:44В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
09:44Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
09:42В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер
09:39Модератором сессии на ВЭФ с участием Путина, Моди и Абэ станет Брилев
09:37Представитель ЦФО рассказал об уникальности химической сферы в регионе
09:36Более десяти тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование в МГД
09:35На ВЭФ подписали соглашение о привлечении иностранных инвестиций на Колыму
09:34Колыма заявила проект морского пассажирского сообщения Магадан-Владивосток
09:33В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием
09:31Песков заявил, что по обмену заключенными с Украиной анонсов быть не может
09:30Максим Орешкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
09:30Россияне рассказали, в каких регионах живут самые гостеприимные люди
09:22Стоимость бронеавтомобиля "Тайфун" для российской армии снизили на 30%
09:21Сертификацию вертолета Ка-62 планируют завершить к 2021 году
Лента новостейМолния