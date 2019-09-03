В ДНР заявили о минометном обстреле силовиками Докучаевска и Ленинского

ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские силовики во вторник вечером открыли огонь из минометов по подконтрольным самопровозглашенной Донецкой народной республике городу Докучаевск и селу Ленинское, заявили журналистам в Народной милиции ДНР.

"В 19.30 (совпадает с мск) боевики из 35-й бригады морской пехоты открыли огонь по окраинам Докучаевска из 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, выпустив пять мин и 20 гранат", - сказал представитель Народной милиции.