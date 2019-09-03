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РИА Новости

В ДНР заявили о минометном обстреле силовиками Докучаевска и Ленинского

22:48 03.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские силовики во вторник вечером открыли огонь из минометов по подконтрольным самопровозглашенной Донецкой народной республике городу Докучаевск и селу Ленинское, заявили журналистам в Народной милиции ДНР.
"В 19.30 (совпадает с мск) боевики из 35-й бригады морской пехоты открыли огонь по окраинам Докучаевска из 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, выпустив пять мин и 20 гранат", - сказал представитель Народной милиции.
Воронка от минометного снаряда, образовавшаяся в результате обстрела в районе города Ясиноватая Донецкой области
30 августа, 23:57РИА Новости
Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
По его словам, также из минометов и гранатометов украинские силовики обстреляли село Ленинское на юге ДНР. В ведомстве связывают обстрелы с попыткой спровоцировать ополчение на ответный огонь в преддверии встречи контактной группы в Минске в среду "для последующего обвинения в нарушении перемирия".
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