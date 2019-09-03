Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве

Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве

ВОРОНЕЖ, 3 сен — РИА Новости. Восьмилетняя девочка, которая утром в понедельник пропала в Липецкой области, нашлась живой в Москве, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы управления МВД по Липецкой области.

Девочка 2011 года рождения проживала в селе Паниковец Елецкого района области. Как сообщало следствие, 2 сентября 2019 года около 6:30 мск она ушла из своего дома и пропала. СК по факту безвестного исчезновения возбудил дело об убийстве.

"Девочка нашлась в Москве. Жива, все хорошо", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, правоохранителям предстоит выяснить, как ребенок оказался в столице. Теперь полицейские доставят девочку домой.