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РИА Новости

Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве

22:45 03.09.2019 (обновлено: 23:44 03.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНациональный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 3 сен — РИА Новости. Восьмилетняя девочка, которая утром в понедельник пропала в Липецкой области, нашлась живой в Москве, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы управления МВД по Липецкой области.
Девочка 2011 года рождения проживала в селе Паниковец Елецкого района области. Как сообщало следствие, 2 сентября 2019 года около 6:30 мск она ушла из своего дома и пропала. СК по факту безвестного исчезновения возбудил дело об убийстве.
"Девочка нашлась в Москве. Жива, все хорошо", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, правоохранителям предстоит выяснить, как ребенок оказался в столице. Теперь полицейские доставят девочку домой.
Как информирует издание GOROD48 со ссылкой на данные общественной организации "ДНД Патруль", девочка находится в Москве с отцом.
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