В Минобороны рассказали об атаке террористов на авиабазу Хмеймим

Российские военнослужащие на авиабазе "Хмеймим" в Сирии

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Два беспилотника террористов уничтожены около российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии, пострадавших и материального ущерба нет, сообщает Минобороны РФ.

"Третьего сентября около 21.20 мск российскими средствами контроля воздушного пространства на удалении от российской авиабазы "Хмеймим" были обнаружены два маневрирующих беспилотных летательных аппарата. БПЛА приближались к российской авиабазе с северо-западного направления", - говорится в сообщении.