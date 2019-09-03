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РИА Новости

Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся

22:32 03.09.2019 (обновлено: 06:22 04.09.2019)
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© Fotolia / spotmatikphotoБольница
Больница
© Fotolia / spotmatikphoto
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
По словам женщины, никто не видел, в какой момент девочка начала тонуть. В это время все следили за игрой в волейбол мужчин в бассейне. Ребенок купался один и неожиданно исчез.
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"Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел", — рассказала мать погибшей.
Женщина утверждает, что камер наблюдения в отеле не было, а рядом с бассейном не дежурили сотрудники больницы или спасатели.
Девочку доставили в местную больницу, однако врачам не удалось ее спасти.
Генконсульство в Анталье вместе с местным управлением жандармерии и администрацией отеля выясняет обстоятельства инцидента. Дипломаты направили властям провинции официальный запрос с требованием тщательно расследовать случаи гибели российских туристов и привлечь к ответственности виновных.
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