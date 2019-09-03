Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.

По словам женщины, никто не видел, в какой момент девочка начала тонуть. В это время все следили за игрой в волейбол мужчин в бассейне. Ребенок купался один и неожиданно исчез.

"Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел", — рассказала мать погибшей.

Женщина утверждает, что камер наблюдения в отеле не было, а рядом с бассейном не дежурили сотрудники больницы или спасатели.

Девочку доставили в местную больницу, однако врачам не удалось ее спасти.