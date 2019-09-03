Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 могут быть живы, заявил источник

ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. Пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25УБ пока не нашли - на борту был опытный пилот и начальник по безопасности полетов, неизвестно, погибли они или живы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. По данным экстренных служб региона, самолет потерпел крушение ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска, воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушено.