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РИА Новости

Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 могут быть живы, заявил источник

22:22 03.09.2019
21296
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк Су-25
Су-25
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости. Пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25УБ пока не нашли - на борту был опытный пилот и начальник по безопасности полетов, неизвестно, погибли они или живы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. По данным экстренных служб региона, самолет потерпел крушение ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска, воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушено.
"Там опытный пилот, который был в Сирии, с ним на борту был начальник по безопасности полетов. Их ищут, неизвестно, где они. И неизвестно, погибли они или живы. Самолет ушел на три метра в землю, его откапывают. Поиски пропавших велись с вертолета", - сказал собеседник агентства.
Самолет СУ-25УБ
Вчера, 16:33РИА Новости
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Су-25РоссияСтавропольский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Опять МО какой-то бред нам впаривает!!! Опытный пилот все дела, парашюты нашли. а полотов нет? Они что, скрываются, или их похитили? На родной можно сказать земле? У пилота с собой рации нет? Даже телефона нет, ведь полет тренировочный?
3 сентября, 22:35
kumalisska
3110017
На дворе ночь, а пилотов ещё не нашли. это что за катапульты?
3 сентября, 22:52
Lud mila
833011
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