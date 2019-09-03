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РИА Новости

Крестная умершей в Турции девочки прокомментировала работу врачей

21:37 03.09.2019 (обновлено: 05:37 04.09.2019)
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Крестная умершей в Турции 16-летней россиянки рассказала, что семью не предупредили об изъятии матки и яичников. Об этом сообщает "МК".
Женщина отметила, что родственники погибшей были "не подкованы в медицине", поэтому верили врачам, однако девочке становилось только хуже.
По словам женщины, мать подростка заподозрила удаление органов, заметив кровь на простыне, в которую было укрыто тело. Крестная девочки отметила, что медперсонал не предупреждал родителей о том, что такая процедура вообще практикуется. Семья не подписывала никаких документов о согласии на изъятие внутренних органов.
"За несколько часов до смерти <…> сделали УЗИ и МРТ. Если у нее были какие-то проблемы с маткой и яичниками, почему об этом не сказали родителям и продолжали "лечить" от отравления?" – посетовала женщина.
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Семья из России в начале июля отправилась в Турцию на машине. На девятый день путешествия дочь пожаловалась на боль в животе, ее доставили в частную клинику. Оттуда девушку перенаправили в другую больницу, где врачи диагностировали у нее острый аппендицит. Однако лечили подростка, как утверждают родители погибшей, лишь грелкой и капельницами. При этом у нее дважды останавливалось сердце. Кроме того, утверждают родители, турецкие врачи не предоставили никаких справок и результатов анализов, только свидетельство о смерти, в котором указано, что россиянка умерла от перитонита.
Отец девушки заявил, что его дочь погибла из-за халатности врачей, кроме того, у нее могли изъять внутренние органы. В свою очередь, директор турецкой клиники опроверг сообщения об удалении органов у пациентки. По словам турецких врачей, у девушки просто изъяли образцы тканей для проведения токсикологических и гистопатологических исследований. Они хранятся в соответствии с правилами и будут переданы родителям девушки, если они того потребуют.
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