Крестная умершей в Турции девочки прокомментировала работу врачей

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Крестная умершей в Турции 16-летней россиянки рассказала, что семью не предупредили об изъятии матки и яичников. Об этом Крестная умершей в Турции 16-летней россиянки рассказала, что семью не предупредили об изъятии матки и яичников. Об этом сообщает "МК".

Женщина отметила, что родственники погибшей были "не подкованы в медицине", поэтому верили врачам, однако девочке становилось только хуже.

По словам женщины, мать подростка заподозрила удаление органов, заметив кровь на простыне, в которую было укрыто тело. Крестная девочки отметила, что медперсонал не предупреждал родителей о том, что такая процедура вообще практикуется. Семья не подписывала никаких документов о согласии на изъятие внутренних органов.

"За несколько часов до смерти <…> сделали УЗИ и МРТ. Если у нее были какие-то проблемы с маткой и яичниками, почему об этом не сказали родителям и продолжали "лечить" от отравления?" – посетовала женщина.

Семья из России в начале июля отправилась в Турцию на машине. На девятый день путешествия дочь пожаловалась на боль в животе, ее доставили в частную клинику. Оттуда девушку перенаправили в другую больницу, где врачи диагностировали у нее острый аппендицит. Однако лечили подростка, как утверждают родители погибшей, лишь грелкой и капельницами. При этом у нее дважды останавливалось сердце. Кроме того, утверждают родители, турецкие врачи не предоставили никаких справок и результатов анализов, только свидетельство о смерти, в котором указано, что россиянка умерла от перитонита.