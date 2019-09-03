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РИА Новости

Капитану сгоревшего в Калифорнии судна удалось спастись

21:30 03.09.2019
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© Ventura County Fire DepartmentСотрудники пожарного управления округа Вентура во время ликвидации пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
Сотрудники пожарного управления округа Вентура во время ликвидации пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
© Ventura County Fire Department
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. В числе спасшихся со сгоревшего судна в Калифорнии был его капитан, выживших членов экипажа допросят в ближайшее время, сообщил во вторник шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.
В понедельник коммерческое судно Conception загорелось и затонуло в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус. Судно должно было отправиться с экскурсией для дайверов. По имеющимся данным, на корабле находились 39 человек, пять членов экипажа спрыгнули с горящего корабля и были эвакуированы.
"Что касается членов экипажа, их допросят сегодня", - сообщил шериф на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы. "Да, все данные указывают, что он (капитан) был среди тех, кто спрыгнул (с корабля)", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Спасшихся членов экипажа подобрало проходившее мимо судно. Шериф сообщил, что один член экипажа погиб, поскольку, как и пассажиры, спал в момент пожара.
Сейчас из воды извлечены тела 20 погибших, водолазы-спасатели видели в обломках под водой еще от 4 до 6 человек, продолжаются поиски остальных. Поисково-спасательная операция в настоящее время завершена, идет поиск оставшихся жертв.
Корабль береговой охраны США
2 сентября, 16:58РИА Новости
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