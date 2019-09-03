Капитану сгоревшего в Калифорнии судна удалось спастись

ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. В числе спасшихся со сгоревшего судна в Калифорнии был его капитан, выживших членов экипажа допросят в ближайшее время, сообщил во вторник шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.

В понедельник коммерческое судно Conception загорелось и затонуло в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус. Судно должно было отправиться с экскурсией для дайверов. По имеющимся данным, на корабле находились 39 человек, пять членов экипажа спрыгнули с горящего корабля и были эвакуированы.

"Что касается членов экипажа, их допросят сегодня", - сообщил шериф на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы. "Да, все данные указывают, что он (капитан) был среди тех, кто спрыгнул (с корабля)", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Спасшихся членов экипажа подобрало проходившее мимо судно. Шериф сообщил, что один член экипажа погиб, поскольку, как и пассажиры, спал в момент пожара.