ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. США ввели санкции против космических ведомств Ирана, сообщило американское министерство финансов.

Под санкции попали исследовательский институт астронавтики, космическое агентство и иранский центр исследования космоса.

США ранее ввели ряд санкций против Ирана за программу создания баллистических ракет. Военные и космические ракеты во многом идентичны по технологии создания.

Как поясняется в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном пресс-службой госдепартамента во вторник, "введение санкций против иранского гражданского космического агентства обусловлено его активностью в части поддержки и развития баллистической ракетной программы".

"Иранский запуск космической ракеты-носителя 29 августа подчеркивает серьезность угрозы. Эти шаги должны послужить предупреждением для мирового научного сообщества о том, что сотрудничество с иранской космической программой может помочь Тегерану реализовать технологии по запуску ядерного оружия", - отметил Помпео.

Технологии для запуска в космос ракет, разработанные в рамках гражданской космической иранской ядерной программы, практически идентичны и могут быть использованы с технологиями для баллистических ракет, утверждается в отдельном заявлении госдепартамента. В частности, речь идет о ступенях ракеты, системе запуска двигателей верхней ступени и системах управления полета многоступенчатой ракеты.