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РИА Новости

США ввели санкции против космических ведомств Ирана

21:15 03.09.2019 (обновлено: 22:02 03.09.2019)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. США ввели санкции против космических ведомств Ирана, сообщило американское министерство финансов.
Под санкции попали исследовательский институт астронавтики, космическое агентство и иранский центр исследования космоса.
США ранее ввели ряд санкций против Ирана за программу создания баллистических ракет. Военные и космические ракеты во многом идентичны по технологии создания.
Как поясняется в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном пресс-службой госдепартамента во вторник, "введение санкций против иранского гражданского космического агентства обусловлено его активностью в части поддержки и развития баллистической ракетной программы".
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"Иранский запуск космической ракеты-носителя 29 августа подчеркивает серьезность угрозы. Эти шаги должны послужить предупреждением для мирового научного сообщества о том, что сотрудничество с иранской космической программой может помочь Тегерану реализовать технологии по запуску ядерного оружия", - отметил Помпео.
Технологии для запуска в космос ракет, разработанные в рамках гражданской космической иранской ядерной программы, практически идентичны и могут быть использованы с технологиями для баллистических ракет, утверждается в отдельном заявлении госдепартамента. В частности, речь идет о ступенях ракеты, системе запуска двигателей верхней ступени и системах управления полета многоступенчатой ракеты.
"Иран продолжает использовать свои космические организации для действий, нарушающих резолюцию СБ ООН 2231", - подчеркивается в документе.
Минфин США
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