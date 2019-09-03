Приговор участнику акции 27 июля, ударившему росгвардейца, огласят в среду

Кирилл Жуков, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы 4 сентября огласит приговор участнику несанкционированной акции 27 июля Кириллу Жукову, ударившему правоохранителя по шлему, сообщили РИА Новости в суде во вторник.

"Оглашение приговора Кириллу Жукову назначено на 4 сентября, на 12.00 мск", - рассказал собеседник агентства.

Ранее прокурор попросил суд приговорить Жукова к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Следствие считает, что Жуков в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве намеренно ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему. По статье "применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья", ему грозит до пяти лет колонии. Свою вину он не признает.