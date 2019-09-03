Приговор участнику акции 27 июля, ударившему росгвардейца, огласят в среду

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы 4 сентября огласит приговор участнику несанкционированной акции 27 июля Кириллу Жукову, ударившему правоохранителя по шлему, сообщили РИА Новости в суде во вторник.
"Оглашение приговора Кириллу Жукову назначено на 4 сентября, на 12.00 мск", - рассказал собеседник агентства.
Ранее прокурор попросил суд приговорить Жукова к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Следствие считает, что Жуков в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве намеренно ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему. По статье "применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья", ему грозит до пяти лет колонии. Свою вину он не признает.
26 июля, 09:00РИА НовостиЧем грозит участие в несогласованных акциях
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.