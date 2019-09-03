"Движение 5 звезд" поддержало создание правительства Италии с Демпартией

РИМ, 3 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянское "Движение 5 звезд" по результатам проведенного во вторник внутреннего голосования поддержало формирование коалиционного правительства с ранее оппозиционной Демократической партией.

Опрос прошел на базе онлайн-платформы "Руссо", участие в нем приняли 79 тысяч участников "Движения", что на 23 тысячи человек превысило показатели рекордного голосования по вопросу лидерства в "Движении" ныне отставного вице-премьера Луиджи Ди Майо.

Членам "Движения" предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, "чтобы оно запустило вместе с Демократической партией правительство под председательством Джузеппе Конте?". 79,3% принявших участие в голосовании ответили на него положительно.

От исхода голосования "Движения" (Д5З) во многом зависело будущее новой коалиции: ранее Джузеппе Конте, которому президент Италии Серджо Маттарелла поручил сформировать новое правительство страны, заявил, что намерен завершить эту работу к среде. В таком случае принесение присяги нового правительства состоится в четверг.

"Я думаю, мы должны быть горды тем, что весь мир ожидал того, что эти 80 тысяч выразят свое мнение на этой уникальной цифровой платформе", - заявил Ди Майо, представляя итоги голосования.

По его словам, онлайн-референдум стал последним этапом на пути формирования нового правительства.

"В ближайшие часы вы узнаете, кто вошел в команду правительства во главе с Джузеппе Конте", - сказал лидер "Движения"

С началом голосования Д5З выложило в своем блоге проект программы возможного будущего правительства. Среди его 26 пунктов выделяется намерение принять экспансивный бюджет на следующий год, намеченные планы по сокращению числа парламентариев и финансовые меры по избежанию роста налога на добавленную стоимость. Кроме того, новая коалиция обещает принять меры по поддержке семей, инвалидов, школ и университетов, упростить систему налогообложения и снизить налоги, а также укрепить экологическую политику.

Что касается острой для Италии миграционной повестки, демократы и "пятизвездочники" отмечают необходимость "сильного европейского ответа" на проблемы потоков мигрантов и разработки норм, которые позволят преследовать контрабандистов, в то же время будут "касаться темы интеграции".

Одновременно главы парламентских фракций Демократической партии, которые во вторник приняли участие в очередной встрече со своими визави из "Движения", также сообщили о том, что им удалось завершить работу над программой с тем, чтобы представить ее президенту Маттарелле.