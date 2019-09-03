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РИА Новости

"Движение 5 звезд" поддержало создание правительства Италии с Демпартией

20:49 03.09.2019 (обновлено: 20:58 03.09.2019)
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© Flickr / ramellaДворец Монтечиторио
Дворец Монтечиторио
© Flickr / ramella
РИМ, 3 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянское "Движение 5 звезд" по результатам проведенного во вторник внутреннего голосования поддержало формирование коалиционного правительства с ранее оппозиционной Демократической партией.
Опрос прошел на базе онлайн-платформы "Руссо", участие в нем приняли 79 тысяч участников "Движения", что на 23 тысячи человек превысило показатели рекордного голосования по вопросу лидерства в "Движении" ныне отставного вице-премьера Луиджи Ди Майо.
Членам "Движения" предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, "чтобы оно запустило вместе с Демократической партией правительство под председательством Джузеппе Конте?". 79,3% принявших участие в голосовании ответили на него положительно.
От исхода голосования "Движения" (Д5З) во многом зависело будущее новой коалиции: ранее Джузеппе Конте, которому президент Италии Серджо Маттарелла поручил сформировать новое правительство страны, заявил, что намерен завершить эту работу к среде. В таком случае принесение присяги нового правительства состоится в четверг.
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Расчет с браком. Италия получила коалицию "Монтекки и Капулетти"Не он один уверен, что наспех сбитый альянс популистов с левоцентристами протянет до обсуждения первой же серьезной проблемы. Уж слишком они разные. Но пока они могут выдохнуть.
"Я думаю, мы должны быть горды тем, что весь мир ожидал того, что эти 80 тысяч выразят свое мнение на этой уникальной цифровой платформе", - заявил Ди Майо, представляя итоги голосования.
По его словам, онлайн-референдум стал последним этапом на пути формирования нового правительства.
"В ближайшие часы вы узнаете, кто вошел в команду правительства во главе с Джузеппе Конте", - сказал лидер "Движения"
С началом голосования Д5З выложило в своем блоге проект программы возможного будущего правительства. Среди его 26 пунктов выделяется намерение принять экспансивный бюджет на следующий год, намеченные планы по сокращению числа парламентариев и финансовые меры по избежанию роста налога на добавленную стоимость. Кроме того, новая коалиция обещает принять меры по поддержке семей, инвалидов, школ и университетов, упростить систему налогообложения и снизить налоги, а также укрепить экологическую политику.
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Что касается острой для Италии миграционной повестки, демократы и "пятизвездочники" отмечают необходимость "сильного европейского ответа" на проблемы потоков мигрантов и разработки норм, которые позволят преследовать контрабандистов, в то же время будут "касаться темы интеграции".
Одновременно главы парламентских фракций Демократической партии, которые во вторник приняли участие в очередной встрече со своими визави из "Движения", также сообщили о том, что им удалось завершить работу над программой с тем, чтобы представить ее президенту Маттарелле.
Острый политический кризис разразился на Апеннинах в самый разгар сезона летних отпусков. 8 августа вице-премьер, лидер парии "Лига" Маттео Сальвини уведомил Конте о том, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал проведения досрочных парламентских выборов. 20 августа Конте подал прошение об отставке президенту Маттарелле. Тот провел два раунда двухдневных консультаций, на которых руководство "Движения" и Демпартии проинформировали президента о достижении политических договоренностей и согласовании кандидатуры Конте.
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Движение пяти звезд (партия)ИталияВ мире
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