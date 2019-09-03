Для участника акции, ударившего росгвардейца, попросили 4,5 года колонии

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить к 4 годам и 6 месяцам колонии участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Кирилла Жукова, ударившего правоохранителя снизу по шлему, сообщили РИА Новости в суде.
"Прокурор попросил суд признать Жукова виновным и назначить ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Следствие считает, что Жуков в ходе несанкционированного митинга 27 июля намеренно ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему в ходе акции 27 июля в Москве. По статье "применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья" ему грозит до пяти лет колонии. Свою вину молодой человек не признает.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.