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РИА Новости

Для участника акции, ударившего росгвардейца, попросили 4,5 года колонии

20:39 03.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить к 4 годам и 6 месяцам колонии участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Кирилла Жукова, ударившего правоохранителя снизу по шлему, сообщили РИА Новости в суде.
"Прокурор попросил суд признать Жукова виновным и назначить ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Следствие считает, что Жуков в ходе несанкционированного митинга 27 июля намеренно ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему в ходе акции 27 июля в Москве. По статье "применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья" ему грозит до пяти лет колонии. Свою вину молодой человек не признает.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Вчера, 19:53РИА Новости
С Егора Жукова сняли обвинения по делу о массовых беспорядках в Москве
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