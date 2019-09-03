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РИА Новости

Израильтяне заявили, что нашли объект производства ракет "Хезболлах"

20:28 03.09.2019
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Израильские военные заявили, что обнаружили в долине Бекаа в Ливане объект движения "Хезболлах", предназначенный для переоборудования и производства высокоточных управляемых ракет.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит обеспечивать безопасность своих граждан и действовать против "угрозы высокоточных ракет".
"Объект был построен несколько лет назад Ираном и "Хезболлах" с целью производства оружия. Недавно были выявлены различные действия по производству и переоборудованию управляемых ракет высокоточных управляемых ракет на объекте, включая установку специального конвейера для высокоточного оружия и передачу специального оборудования", - говорится в заявлении армии обороны Израиля.
Кроме того, в заявлении также отмечается, что на объекте установлено несколько станков, предназначенных для изготовления двигателей и боеголовок для ракет с точностью не менее десяти метров.
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Биньямин НетаньяхуХезболлаИранИзраильЛиванВ мире
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