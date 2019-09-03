Прокурор попросил пять лет колонии для бросившего урну в полицейских

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить к 5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Евгения Коваленко, бросившего мусорный бак в сторону полицейских, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

"Прошу признать Коваленко виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - заявил прокурор.

Коваленко обвиняется в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья. Следствие считает, что в ходе несанкционированного митинга 27 июля мужчина сначала потянул полицейского за бронежилет и толкнул, чтобы воспрепятствовать задержанию другого гражданина, а позже бросил в сторону сотрудников полиции мусорный бак. Потерпевший правоохранитель пояснил в суде, что от удара урны и падения от толчка он испытал сильную физическую боль в районе поясницы.

Коваленко грозит наказание вплоть до пяти лет колонии, свою вину он не признает. Тем не менее, арестованный участник акции отмечал, что хотел лишь помочь другим митингующим освободиться от жесткого задержания, а урну он кинул от досады, возникшей из-за невозможности остановить полицейских.

Как стало известно в суде, 48-летний Коваленко проживает с мамой 1950 года рождения, она находится на его иждивении.