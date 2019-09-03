Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

"Они отдают себе отчет в том, что происходит, они это понимают. Когда вы берете радикализованное общество, добавляете к этому самый стремительно растущий в мире ядерный арсенал, вы поймете, почему одно из моих убеждений касается того, что нам необходимо сейчас сконцентрировать внимание на контроле вооружений и нераспространении. Это самая большая проблема сейчас", - сказал Мэттис.