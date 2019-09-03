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РИА Новости

Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

20:01 03.09.2019 (обновлено: 20:17 03.09.2019)
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр обороны США Джеймс Мэттис во время стречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
Министр обороны США Джеймс Мэттис во время стречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
© AP Photo / Francisco Seco
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Во вторник в продажу поступила новая книга бывшего главы Пентагона Call Sign Chaos: Learning to Lead. В ней Мэттис написал: "Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю, что Пакистан – самая опасная".
"Радикализция общества", - пояснил свою позицию экс-глава Пентагона, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Он добавил, что его мнение разделяют и "пакистанские военные".
"Они отдают себе отчет в том, что происходит, они это понимают. Когда вы берете радикализованное общество, добавляете к этому самый стремительно растущий в мире ядерный арсенал, вы поймете, почему одно из моих убеждений касается того, что нам необходимо сейчас сконцентрировать внимание на контроле вооружений и нераспространении. Это самая большая проблема сейчас", - сказал Мэттис.
Мэттис, который занимал пост главы Пентагона с самого начала работы администрации Трампа в январе 2017 года, ушел в отставку 31 декабря 2018 года. Отставку Мэттиса спровоцировало решение Трампа в конце 2018 года о предстоящем выводе войск США из Сирии. В прошении об отставке министр обороны указал на ряд разногласий с президентом Трампом, но после ухода с работы остается предельно корректным по отношению к действующей администрации и не комментирует ее действия.
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Джеймс МэттисМинистерство обороны СШАПакистанСШАВ мире
Популярные комментарии
Хм, сами развязали более сотни войн, у самих есть же и ядерное и климатическое и самая большая армия в мире с ее огромным количеством баз по всему миру, но опасен Пакистан. Потрясающе 👍
4 сентября, 02:41
Сергей Усков
6880008
А разве не штаты по всему миру войны разжигают? А из Афгана ещё и геру тоннами тянут.
3 сентября, 21:39
stanser642 Степанов
5820004
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