С Егора Жукова сняли обвинения по делу о массовых беспорядках в Москве

Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Уголовное преследование Егора Жукова по делу о "массовых беспорядках" 27 июля в Москве прекращено в связи с его непричастностью к этому преступлению, сообщил СК на своем Уголовное преследование Егора Жукова по делу о "массовых беспорядках" 27 июля в Москве прекращено в связи с его непричастностью к этому преступлению, сообщил СК на своем сайте

Между тем студенту предъявили новое обвинение.

По версии следствия, в 2017 году Жуков разместил в YouTube видеоролики, "содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение конституционного строя, мятежи и воспрепятствование законной деятельности сотрудников правоохранительных органов".

Также стало известно, что молодого человека во вторник отпустили из СИЗО под домашний арест.

Жуков — студент четвертого курса факультета социальных наук Высшей школы экономики и видеоблогер. Его арестовали в начале августа по обвинению в организации массовых беспорядков 27 июля в Москве.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.

За нарушения в общей сложности задержано около 1,7 тысячи человек.

По различным делам проходили 15 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.

Однако позже в СК заявили, что с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева обвинения сняты.