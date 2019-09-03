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РИА Новости

С Егора Жукова сняли обвинения по делу о массовых беспорядках в Москве

19:53 03.09.2019 (обновлено: 21:39 03.09.2019)
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Уголовное преследование Егора Жукова по делу о "массовых беспорядках" 27 июля в Москве прекращено в связи с его непричастностью к этому преступлению, сообщил СК на своем сайте.
Между тем студенту предъявили новое обвинение.
По версии следствия, в 2017 году Жуков разместил в YouTube видеоролики, "содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение конституционного строя, мятежи и воспрепятствование законной деятельности сотрудников правоохранительных органов".
Также стало известно, что молодого человека во вторник отпустили из СИЗО под домашний арест.
Сергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Вчера, 19:06РИА Новости
Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве
Жуков — студент четвертого курса факультета социальных наук Высшей школы экономики и видеоблогер. Его арестовали в начале августа по обвинению в организации массовых беспорядков 27 июля в Москве.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.
За нарушения в общей сложности задержано около 1,7 тысячи человек.
По различным делам проходили 15 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.
Однако позже в СК заявили, что с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева обвинения сняты.
Во вторник в Москве вынесли первые приговоры — Иван Подкопаев и Данила Беглец получили соответственно три и два года колонии общего режима. Оба признали вину в нападении на силовиков и заключили сделки со следствием.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А учитывая то, что все задолженности по взносам перед Советом Европы погасили, то значит согласны с тем, что решения ЕСПЧ обязательны к исполнению.
3 сентября, 20:17
IIfifay
5301010
Всё равно ЕСПЧ признает эти решения направомерными. Да ещё и компенсации нехилые присудить осуждённым в Москве.
3 сентября, 20:14
IIfifay
3300012
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