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РИА Новости

Четверо жителей Дагестана будут судить по обвинению в терроризме

19:26 03.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Четверо жителей Буйнакского района в Дагестане предстанут перед судом по обвинению в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности, сообщается на сайте СК РФ.
В ведомстве отметили, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений по статьям "создание террористического сообщества и руководство им", "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "участие в террористическом сообществе", "участие в деятельности террористической организации", "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой" и "незаконный оборот взрывных устройств, совершенный организованной группой".
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"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в январе 2017 года обвиняемые создали террористическую группу для совершения в городе Буйнакск и Буйнакском районе "преступных акций террористического характера и посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Трое участников сообщества прошли обучение для приобретения знаний психологической подготовки, правил обращения с оружием и взрывчатками.
Как сообщается, обвиняемые незаконно приобрели у жителя Буйнакского района два револьвера, один пистолет, три гранаты и более 100 патронов различного калибра. Кроме того, один из членов группы в феврале 2018 года на своей странице в соцсети разместил аудио- и видеоматериалы с призывами к экстремизму.
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