Четверо жителей Дагестана будут судить по обвинению в терроризме

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Четверо жителей Буйнакского района в Дагестане предстанут перед судом по обвинению в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности, сообщается на Четверо жителей Буйнакского района в Дагестане предстанут перед судом по обвинению в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности, сообщается на сайте СК РФ.

В ведомстве отметили, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений по статьям "создание террористического сообщества и руководство им", "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "участие в террористическом сообществе", "участие в деятельности террористической организации", "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой" и "незаконный оборот взрывных устройств, совершенный организованной группой".

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в январе 2017 года обвиняемые создали террористическую группу для совершения в городе Буйнакск и Буйнакском районе "преступных акций террористического характера и посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Трое участников сообщества прошли обучение для приобретения знаний психологической подготовки, правил обращения с оружием и взрывчатками.