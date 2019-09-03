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РИА Новости

Экс-глава Пентагона рассказал, почему не стал открыто критиковать Трампа

19:23 03.09.2019
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© AP Photo / Jacquelyn MartinГлава Пентагона Джеймс Мэттис в комитете Сената США по вооруженным делам. 26 апреля 2018
Глава Пентагона Джеймс Мэттис в комитете Сената США по вооруженным делам. 26 апреля 2018
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая во вторник в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, объяснил, почему не стал открыто критиковать решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после своей отставки.
По словам Мэттиса, даже несмотря на то, что уход его был связан с несогласием с политикой Трампа, он не хотел усложнять жизнь новому руководству Пентагона и всей администрации, призванной защищать и отстаивать интересы США.
"Работа министра обороны - это не что иное, как исполнение долга перед страной, независимо от того, республиканцы или демократы просят тебя это делать. Просто собирай свои вещи и когда собрал - иди и исполняй свои обязанности. Далее, я не думаю, что, если ты покидаешь администрацию из-за политики, проводимой ею, ты после ухода с должности должен начинать об этом трезвонить на каждом углу. Не думаю, что это правильно", - рассказал он.
"У нас есть президент, у нас есть госсекретарь, у нас есть министр обороны, которые пытаются огородить от проблем великий эксперимент под названием Америка. И усложнять их работу мне, как бывшему министру обороны, безответственно", - сказал Мэттис.
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Мэттис, который занимал пост главы Пентагона с самого начала работы администрации Трампа в январе 2017 года, ушел в отставку 31 декабря 2018 года. Отставку спровоцировало решение Трампа в конце 2018 о предстоящем выводе войск США из Сирии. В феврале администрация уточнила, что хочет оставить около 200 "миротворцев" на северо-востоке Сирии и еще около 200 военных в Манбидже, а также привлечь в Сирию контингент союзников из стран ЕС численностью до 1,5 тысячи человек.
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Джеймс МэттисДональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАВ мире
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