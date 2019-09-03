Экс-глава Пентагона рассказал, почему не стал открыто критиковать Трампа

ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая во вторник в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, объяснил, почему не стал открыто критиковать решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после своей отставки.

По словам Мэттиса, даже несмотря на то, что уход его был связан с несогласием с политикой Трампа, он не хотел усложнять жизнь новому руководству Пентагона и всей администрации, призванной защищать и отстаивать интересы США.

"Работа министра обороны - это не что иное, как исполнение долга перед страной, независимо от того, республиканцы или демократы просят тебя это делать. Просто собирай свои вещи и когда собрал - иди и исполняй свои обязанности. Далее, я не думаю, что, если ты покидаешь администрацию из-за политики, проводимой ею, ты после ухода с должности должен начинать об этом трезвонить на каждом углу. Не думаю, что это правильно", - рассказал он.

"У нас есть президент, у нас есть госсекретарь, у нас есть министр обороны, которые пытаются огородить от проблем великий эксперимент под названием Америка. И усложнять их работу мне, как бывшему министру обороны, безответственно", - сказал Мэттис.