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РИА Новости

Президент Бразилии хочет запретить "гендерную идеологию" в школах

19:20 03.09.2019 (обновлено: 19:21 03.09.2019)
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© AP Photo / Silvia izquierdoЖаир Болсонару
Жаир Болсонару
© AP Photo / Silvia izquierdo
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару поручил министерству образования подготовить законопроект, запрещающий распространение в школах так называемой "гендерной идеологии", предусматривающей свободу выбора пола и социальных ролей.
"Я попросил министерство образования, чтобы они в целях всесторонней защиты детей, предусмотренной нашей конституцией, подготовили законопроект, запрещающий гендерную идеологию в средних школах", - написал Болсонару в Twitter.
Бразильский министр по делам женщин семьи и правам человека Дамереш Алвес ранее заявляла, что правительство обязано научить детей в возрасте четырех-пяти лет концепции, согласно которой женщины должны иметь равные права и возможности, но при этом с ними необходимо обращаться особым образом, "поскольку они женщины".
Это не первый случай, когда Болсонару вмешивается в вопросы сексуального воспитания населения. В конце августа министр культуры Энрике Пирес подал в отставку после того, как президент приостановил выделение средств на производство фильмов с ЛГБТ-тематикой.
Участник гей-парада
23 августа, 02:59РИА Новости
Министр ушел с поста из-за отказа Болсонару финансировать ЛГБТ-фильмы
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Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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