Президент Бразилии хочет запретить "гендерную идеологию" в школах

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару поручил министерству образования подготовить законопроект, запрещающий распространение в школах так называемой "гендерной идеологии", предусматривающей свободу выбора пола и социальных ролей.

"Я попросил министерство образования, чтобы они в целях всесторонней защиты детей, предусмотренной нашей конституцией, подготовили законопроект, запрещающий гендерную идеологию в средних школах", - написал Болсонару в Twitter

Бразильский министр по делам женщин семьи и правам человека Дамереш Алвес ранее заявляла, что правительство обязано научить детей в возрасте четырех-пяти лет концепции, согласно которой женщины должны иметь равные права и возможности, но при этом с ними необходимо обращаться особым образом, "поскольку они женщины".