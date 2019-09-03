Суд выпустил из СИЗО фигуранта дела о беспорядках в Москве Егора Жукова

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Басманный суд отпустил под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Егора Жукова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

На смягчении меры пресечения настояло следствие. В СК указали, что учли роль Жукова "в совершенном преступлении".

По словам Царевой, срок домашнего ареста установлен до 27 сентября. Обвиняемому запрещено общаться с другими фигурантами дела, получать и отправлять корреспонденцию и пользоваться интернетом.

Жуков — студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики и видеоблогер. Его арестовали в начале августа по обвинению в организации массовых беспорядков 27 июля в Москве.

Кроме того, несколько часов назад защита сообщила, что ему дополнительно предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму из-за нескольких его роликов на Youtube.

С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.