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РИА Новости

Суд выпустил из СИЗО фигуранта дела о беспорядках в Москве Егора Жукова

19:11 03.09.2019 (обновлено: 19:29 03.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Басманный суд отпустил под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Егора Жукова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
На смягчении меры пресечения настояло следствие. В СК указали, что учли роль Жукова "в совершенном преступлении".
По словам Царевой, срок домашнего ареста установлен до 27 сентября. Обвиняемому запрещено общаться с другими фигурантами дела, получать и отправлять корреспонденцию и пользоваться интернетом.
Жуков — студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики и видеоблогер. Его арестовали в начале августа по обвинению в организации массовых беспорядков 27 июля в Москве.
Участники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу. 31 августа 2019
Вчера, 13:40Радио
СК снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках
Кроме того, несколько часов назад защита сообщила, что ему дополнительно предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму из-за нескольких его роликов на Youtube.
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Во вторник в Москве вынесены первые приговоры участникам этих акций – Иван Подкопаев и Данила Беглец получили соответственно три и два года колонии общего режима. Оба признали вину в нападении на силовиков и заключили сделку со следствием.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Следственный комитет РФМосковская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
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