Ураган "Дориан" вновь усилился до третьей категории

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Ураган "Дориан" в Атлантическом океане, пробыв во второй категории около часа, вновь усилился до третьей, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганом.

Скорость ветра ранее упала до 175 километров в час, но затем вновь усилилась до 185 километров в час.

Ураган продолжает медленно продвигаться от Багамских островов на север вдоль побережья Флориды.

В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Ряд американских штатов объявили режим чрезвычайной ситуации. Опасность урагана заключается не только в силе ветра, но и в количестве осадков, которое может привести к наводнениям. Поэтому даже при дальнейшем ослаблении ветра сохраняется опасность при выходе урагана на сушу. Пока что, согласно прогнозам, "Дориан" продолжит движение вдоль атлантического побережья США, однако не исключены серьезные ливни и наводнения в четверг-пятницу в штатах Северная и Южная Каролина.