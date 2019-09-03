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РИА Новости

Ураган "Дориан" вновь усилился до третьей категории

19:10 03.09.2019
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© Фото : Роскосмос Ураган "Дориан" со спутников "Метеор"
Ураган Дориан со спутников Метеор
© Фото : Роскосмос
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Ураган "Дориан" в Атлантическом океане, пробыв во второй категории около часа, вновь усилился до третьей, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганом.
Скорость ветра ранее упала до 175 километров в час, но затем вновь усилилась до 185 километров в час.
Ураган продолжает медленно продвигаться от Багамских островов на север вдоль побережья Флориды.
В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Ряд американских штатов объявили режим чрезвычайной ситуации. Опасность урагана заключается не только в силе ветра, но и в количестве осадков, которое может привести к наводнениям. Поэтому даже при дальнейшем ослаблении ветра сохраняется опасность при выходе урагана на сушу. Пока что, согласно прогнозам, "Дориан" продолжит движение вдоль атлантического побережья США, однако не исключены серьезные ливни и наводнения в четверг-пятницу в штатах Северная и Южная Каролина.
Ураган Дориан со спутников Метеор
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